ANBI al nuovo Governo: “Priorità alla cura del territorio e risorse idriche"

Il messaggio

“Nell’esprimere piena soddisfazione per la prima nomina di una donna a Capo del Governo, auguriamo buon lavoro alla Presidente, Giorgia Meloni ed a tutto il Consiglio dei Ministri, la cui azione collegiale inizia significativamente un lunedì, giornata deputata alla ripresa delle attività del Paese”: a sottolineare la beneaugurante coincidenza è Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI, che prosegue: “I Consorzi di bonifica ed irrigazione sono da sempre al servizio della comunità e delle Istituzioni, che la rappresentano. Auspichiamo che l’Esecutivo, guidato da Giorgia Meloni, ponga, tra le priorità della propria azione, la salvaguardia del territorio, dove il 94% dei comuni è ormai interessato dal rischio idrogeologico e lo stato delle riserve idriche preoccupa ogni giorno di più: sono entrambi fattori fondamentali per lo sviluppo e la qualità della vita. E’ fondamentale, quindi, dare concreto seguito all’inserimento della rete idraulica tra le infrastrutture strategiche dell’Italia e pervenire, al più presto, all’approvazione di una legge contro l’indiscriminato consumo di suolo, che quotidianamente sottrae 19 ettari all’agricoltura ed all’ambiente.”

Aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI: “Serve un’assunzione di responsabilità collettiva, cui i Consorzi di bonifica ed irrigazione concorrono con esperienza operativa e capacità progettuale: il Piano Laghetti, il Piano per l’Efficientanento della Rete Idraulica ed il Piano Invasi, nonché tutta l’innovazione contenuta in IRRIFRAME e GocciaVerde, sono a disposizione per contribuire ad incrementare la resilienza alla crisi climatica e favorire la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. Contiamo di avviare al più presto la necessaria interlocuzione con il nuovo Governo.”