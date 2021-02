Apple car a guida autonoma per il 2024. L'accordo con Hyundai è vicino. Rumors

Apple sarebbe in procinto di concludere un accordo con Hyundai-Kia per la produzione di un suo veicolo elettrico autonomo nella fabbrica della Kia a West Point, in Georgia, negli Stati Uniti. A riferirlo sono fonti della Cnbc. Apple, come riporta il Sole 24 Ore, vuole costruire la sua 'Apple Car' in Nordamerica con una casa automobilistica che le permetta di controllare il software e l'hardware installati nelle auto. L'auto a guida autonoma, sviluppata da un team della Apple, sarebbe immessa nel mercato nel 2024. Nessun accordo è stato raggiunto, hanno sottolineato le fonti, e Apple potrebbe decidere di allearsi con un'altra casa automobilistica, senza o in aggiunta alla partnership con Hyundai. Nel premercato il titolo di Apple guadagna l'1,85%; ieri, ha chiuso in calo dello 0,78%.