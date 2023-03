Auto, Timmermans: "I motori a scoppio non spariranno nel 2035"

Auto: Timmermans prova a rassicurare: "I motori a scoppio non scompariranno nel 2035"

Il motore termico? «Non scomparirà dopo il 2035». Le auto saranno solo elettriche? «No, sarà l’industria a decidere le tecnologie migliori. L’importante è che siano a zero emissioni». Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans risponde così in un'intervista a La Repubblica. "L'Europa lascia all'industria la scelta della tecnologia. Non siamo noi che diciamo che cosa devono usare, ma dal 2035 le macchine prodotte in Europa saranno a zero emissioni. Questo non vuol dire che le altre auto non ci saranno più. Le vetture con il motore a combustione ci saranno ancora, ma le nuove macchine non potranno emettere Co2", sottolinea.

"La Germania ci ha detto che vuole l'implementazione dell'accordo che abbiamo raggiunto. Ora si è aperta una trattativa per vedere come possiamo fare. La discussione è in corso. Sono abbastanza sicuro che troveremo una soluzione", assicura Timmermans il quale spera che "si possa convincere anche il governo italiano che su questo regolamento dobbiamo andare avanti".

"Mentre noi stiamo discutendo le case automobilistiche della Cina, solo nel 2023, porteranno in Europa 80 nuovi modelli di vetture elettriche accessibili anche dai cittadini con meno risorse. Dobbiamo reagire. Se noi vogliamo un futuro per l’industria dell’automobile in Europa dobbiamo andare avanti, non indietro. Questo è importante. Ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro in ballo per il futuro. E il futuro sono le macchine senza emissioni di CO2».