AWorld: l'app che misura l'impatto delle azioni sull'ambiente

AWorld: l'app della sostenibilità

Lanciata da una start up italiana con sede a Torino e a New York, AWorld è un'app nata per sensibilizzare il pubblico verso uno stile di vita sempre più sostenibile, accompagnandolo verso una maggiore consapevolezza di quella che viene chiamata "sostenibilità", non solo ambientale, bensì quotidiana e individuale. Fondata dagli imprenditori italiani Alessandro Armillotta, Marco Armellino e Alessandro Lancieri, AWorld ha sviluppato un’innovativa modalità di incentivo al miglioramento delle abitudini basata su tecniche di gamification che è stata ritenuta dalle Nazioni Unite lo strumento ideale per conseguire gli obiettivi della campagna ActNow.

AWorld: le challenges quotidiane

L’applicazione propone infatti dei contenuti sui temi della sostenibilità e diversi strumenti per misurare e incentivare le persone a entrare in azione per la salvaguardia del pianeta. Per raggiungere questo risultato, l’app valorizza i piccoli gesti quotidiani che generano un impatto positivo, dimostrando così che per vivere in modo più consapevole è sufficiente modificare alcune delle nostre scelte quotidiane. AWorld permette agli utenti di monitorare i miglioramenti nelle proprie abitudini e visualizzare metriche precise dei risparmi generati (litri di acqua, chilogrammi di Co2, rifiuti). L’app lancia inoltre delle sfide collettive, supportate da aziende e istituzioni, che mirano a incentivare il risparmio di risorse da parte della community.

AWorld: "E' il momento di cogliere l'attimo"

“Questo è il momento di cogliere l’attimo e cambiare il corso del nostro futuro verso uno stile di vita più sostenibile” – afferma Alessandro Armillotta, co-fondatore e amministratore delegato di AWorld – “e siamo orgogliosi di sostenere le Nazioni Unite in una missione così importante“. Il co-fondatore e presidente di AWorld Marco Armellino mette in evidenza come l’obiettivo sia “quello di connettere persone, aziende e istituzioni dando loro uno strumento integrato in grado di monitorare e valorizzare la propria crescita in termini di sostenibilità”. Per questo motivo, sottolinea il Cto Alessandro Lancieri, “abbiamo scelto di investire 20 mesi di analisi e sviluppo per costruire una soluzione scalabile facendo ricorso a tecnologie serverless e blockchain per garantire alte prestazioni e facilità di integrazione con i sistemi aziendali”.