Benetton, il primo store verde a Firenze: materiali riciclati e schermi a Led

Benetton, il primo negozio verde a Firenze

Benetton punta sul green anche per l'assetto degli stores ed inaugura a Firenze il primo negozio verde. Basato su una tecnologia all'avanguardia e un impiego di materiali sostenibili, sarà l'apripista verso un approccio al retail "a basso impatto ambientale". Un orientamento che l'azienda Benetton sta portando avanti da molto, con il fine di diventare un modello di moda sostenibilie a livello nazionale. Massimo Renon, amministratore delegato di Benetton, spiega che “questo store è un concept unico a livello mondiale studiato per dare l’avvio ad una nuova fase della nostra azienda. È un progetto in cui l’azienda crede fortemente, un tassello fondamentale di un percorso che vuole farci diventare punto di riferimento globale per la sostenibilità e dove Firenze rappresenta il simbolo di questo Rinascimento sostenibile. Benetton ha sempre operato scelte coraggiose e all’avanguardia dal punto di vista dell’impatto sociale. Continueremo a farlo con sempre più determinazione e convinzione”.

Benetton, solo materiali riciclati e sostenibilità negli acquisti

Il primo negozio verde Benetton, costruito secondo un progetto sostenibile, vede il solo utilizzo di materiali riclati. Dal pavimento concepito con ghiaia e legno di scarto alle pareti trattate con pittura minerale, fino alle vetrine con schermi a Led, in 160 metri quadrati di piano unico sostenibilità e "basso impatto ambientale" sono i pilastri del disegno. Inoltre, secondo quanto riporta l'azienda, la progettazione contriburà a garantire un risparmio dei consumi energetici del 20%, rispetto ai negozi standard. Infine, all'interno del primo store Benetton ci sarà la possibilità di fare acquisti sostenibili, grazie all'ampia offerta di eco-capi realizzati principalmente in cotone biologico, riciclato e nylon rigenerato.