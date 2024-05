Centrali nucleari in Italia? Luiza Munteanu (L'Avvocato dell'Atomo) scende in campo per Nos Italia

"Ok le centrali nucleari, ma dove potremmo costruirle?". Il post social di Nos Italia sul tema spinoso del nucleare nel nostro Paese viene trattato da l’Avvocato dell’Atomo - noto e apprezzato progetto divulgativo social lanciato durante il lockdown e di grande successo.

"In Italia, sono presenti almeno cinque siti. Infatti, in passato, abbiamo avuto quattro centrali operative e una quinta in fase di costruzione.Ovviamente, sono luoghi più idonei e meno idonei", prosegue il post che lancia un video trattato da una delle protagonista dell'Avvocato dell'Atomo, Luiza Munteanu, creator e divulgatrice scientifica molto apprezzata da anni e anche star social con i suoi profili (oltre 45mila su Instagram e 15mila su X) dove oltre alle competenze in tema di scienza mette in mostra anche bellezza e fascino