Ue, il Consiglio approva il regolamento sul ripristino della natura

Il Consiglio Ue ha approvato il regolamento per il ripristino degli ambienti naturali degradati entro il 2030

Il Consiglio Ambiente dell'Ue ha approvato a maggioranza qualificata, oggi a Lussemburgo, il nuovo regolamento europeo sul ripristino della natura, che era stato uno dei dossier legislativi più controversi durante la marcia indietro sul Green Deal orchestrata nell'ultimo anno dal Ppe e dalla destra al Parlamento europeo.

Sconfitti alcuni dei governi di destra, con le posizioni più caratterizzate in senso anti ambientalista, che hanno votato contro: Italia, Ungheria, Svezia, Finlandia. Hanno votato contro anche l'Olanda, paese in cui la destra si prepara a governare, e la Polonia. Astenuto il Belgio, che esercita la presidenza di turno del Consiglio Ue. Importante il cambiamento di posizione dell'Austria, precedentemente contraria, che oggi ha votato a favore. Favorevole anche la Slovacchia, la cui posizione era in dubbio fino alla vigilia del voto. La doppia soglia della maggioranza qualificata in Consiglio Ue è il 55% dei paesi (almeno 15) che rappresentino almeno il 65% della popolazione. In questo caso la seconda soglia è stata raggiunta di un soffio, arrivando al 66%.

Anche al Parlamento europeo, durante il voto della plenaria il 27 febbraio scorso, l'alleanza anti ambientalista del Ppe e della Destra (gruppi Ecr e Id), con una parte dei Liberali di Renew, era stata sconfitta, con 329 eurodeputati favorevoli all'accordo sul regolamento, 275 contrari e 24 astenuti. Il testo era passato grazie a una spaccatura tra i Popolari (25 favorevoli) e tra i Liberali (30 favorevoli). Obiettivo del regolamento è garantire il ripristino degli ecosistemi degradati in tutti i Paesi dell'Ue (oggi oltre l'80% degli habitat è in cattivo stato). Inoltre, le nuovo norme mirano a contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di clima e biodiversità e migliorare la sicurezza alimentare. Il regolamento impone agli Stati membri di stabilire e attuare misure per ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marittime dell'Ue entro il 2030.

"La legge sul restauro della natura è stata approvata nonostante il voto contrario del governo Meloni che si conferma nemico dell’ambiente, del futuro dei giovani e dell’agricoltura. La siccità sta distruggendo coltivazioni e in Sicilia l’acqua è razionata per 1 mln di persone". Così su X il deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli.