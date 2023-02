Denuncia per Amazon: carne d'asino negli integratori per vegetariani

Amazon è stato denunciato in California: ha venduto integratori per vegetariani contenenti carne di asino, illegale in quello Stato

Una donna vegetariana della California ha acquistato su Amazon gli integratori alimentari Artemisia Anti-Hemorrhage Formula, sulla cui confezione c'è scritto "erbe naturali e pure al 100%". Ma nel retro della confezione, la donna legge questo ingrediente: "gelatina nigra", lo cerca online e scopre che si tratta di "gelatina di pelle d'asino", più comunemente conosciuta come "ejiao".

Ogni anno milioni di asini vengono macellati e scuoiati per produrre la cosiddetta gelatina nigra. È molto richiesto a causa dei suoi presunti benefici per la salute, ma sta decimando la popolazione globale di asini. Come racconta Wired America, secondo un rapporto del 2019 del Donkey Sanctuary, i lavoratori in Tanzania picchiano gli asini con i martelli per raggiungere le loro quote di macellazione.

Mentre alcuni rivenditori come Walmart ed eBay si sono impegnati a eliminare i prodotti che contengono ejiao, gli articoli commestibili contenenti questo ingrediente sono ampiamente in vendita su Amazon nonostante le numerose petizioni che chiedono di smettere di venderli.

Il Center for Contemporary Equine Studies cita una legge, la Prohibition of Horse Slaughter and Sale of Horsemeat for Human Consumption Act. del 1998, nota all'epoca della sua approvazione come Proposition Six, la quale rende reato la vendita di carne di cavallo per il consumo umano sulla base del fatto che i cavalli, come cani e gatti, non sono animali da cibo e meritano protezioni simili. Il Centro sostiene che, secondo lo statuto, per carne di cavallo si intende qualsiasi parte di qualsiasi equino, compresi gli asini.

Per Frank Rothschild, direttore del Center for Contemporary Equine Studies, la legge è chiara: gli asini sono equini e la vendita di ejiao per il consumo umano in California è illegale. "Siamo un'organizzazione scientifica e non ci occupiamo di difesa nazionale. Vogliamo che gli imputati smettano di vendere ejiao perché è illegale", dice. "Questa è la legge".

Questo tipo di pressione normativa non è senza precedenti. Nel 2018, i pubblici ministeri di tre contee della California hanno accusato Amazon di aver violato una legge statale del 2004 che vietava la vendita di foie gras. In un accordo, Amazon ha accettato di non vendere il grasso di fegato d'oca in California e ha pagato 100.000 dollari americani in sanzioni civili.

La portavoce di Amazon, Amanda Cruz, ha rifiutato la richiesta di Wired di commentare la vendita e la spedizione di prodotti contenenti carne di asino a un indirizzo della California. NSD Herbal, che vende il supplemento acquistato dalla donna, non ha risposto a una richiesta di commento.