Dieta plant based, cresce il consenso: il trend si fa largo tra gli sportivi

La dieta plant based si fa largo tra gli sportivi

La dieta plant based è uno dei trend alimentari in crescita esponenziale in tutto il mondo. Letteralmente una dieta “basata sulle piante”, quindi a prevalenza vegetale, che predilige la scelta di cibi naturali, non processati industrialmente, e meglio se a chilometro zero. Secondo un recente sondaggio compiuto da Aics (Associazione italiana cultura sport) e riportato da Ansa, l'alimentazione a base vegetale e salutista, si sta facendo largo tra gli sportivi, anche se la stragrande maggioranza di loro fa ancora uso massiccio di proteine animali. Su un totale di 12mila persone intervistate, sia donne che uomini, di età compresa tra i 21 e i 67 anni, il 16,7% ha affermato di seguire un'alimentazione vegetariana, mentre il 3,9% una dieta vegana. Andrea Nesi, responsabile della commissione Ambiente Aics, spiega che bisogna prendere “consapevolezza che gli allevamenti intensivi di bestiame e pesci impattano in modo insostenibile sulla salute del pianeta e delle persone. E che una maggiore conoscenza di questi temi consente di compiere scelte consapevoli". E il sondaggio mira proprio a tale scopo: sensibilizzare i cittadini verso le tematiche alimentari.