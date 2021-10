Emissioni di CO2, 12 tecnologie che le riducono migliorando la qualità di vita

Le tecnologie che migliorano l'efficienza energetica degli edifici sono verosimilmente quelle che produrranno l’impatto maggiore sulla riduzione delle emissioni di gas serra (GHG). Mentre alcune soluzioni, come lo stoccaggio dell’energia distribuita, ricevono alti livelli di investimenti pubblici e privati, ci sono significative differenze in termini di opportunità di investimento per altre tecnologie emergenti, quali ad esempio la building automation e i sistemi vehicle to grid.

Sono solo alcuni dei risultati, comunicati in anteprima, contenuti nel report di prossima pubblicazione a cura di Economist Impact, intitolato Sustainable Disruption: 12 Decarbonising Technologies for Cities e commissionato dallo studio legale internazionale Osborne Clarke.

Le città consumano oltre due terzi dell'energia mondiale e sono responsabili di oltre il 70% delle emissioni globali di CO2 (C40 CITIES). Il report individua 12 tecnologie chiave che hanno il potenziale per aiutare le città a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio prefissati, creando allo stesso tempo posti di lavoro, riducendo i costi per l’energia per i residenti e migliorando la qualità generale della vita. Le tecnologie individuate sono suddivise in tre settori - edilizia e costruzioni, trasporti, e infrastrutture per la città.

Economist Impact ha analizzato dieci città in tutto il mondo per valutare la disponibilità di politiche o investimenti che sostengano lo sviluppo e l'implementazione delle tecnologie a più alto impatto. Barcellona è risultata essere leader nel fornire supporto finanziario e/o politico per la maggior parte delle tecnologie identificate in questo studio.

1. Barcellona, Spagna

2. Seul, Korea

3. Parigi, Francia

4. New York, USA

5. Londra, UK

6. San Francisco, USA

7. Delhi, India

8. Berlino, Germania

9. Singapore, Singapore

10. Firenze, Italia