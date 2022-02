Fukushima, nasce un super impianto solare nei luoghi del disastro nucleare

Fukushima, dall'incidente nucleare ai pannelli solari. La città rinasce

Una mossa concreta e tangibile verso la volontà di salvaguardare l'ambiente arriva dalla decisione presa da Infrastrutture Spa. La società milanese è stata scelta dalla prefettura di Fukushima in Giappone per costruire un mega impianto solare in uno dei posti più simbolici del disastro climatico a cui stiamo andando sempre più incontro. Il sito - si legge sul Sole 24 Ore - sorgerà proprio nella città giapponese che nel 2011 ha dovuto fare i conti con una delle più grandi catastrofi mai registrate, l'incidente atomico causato da un tempestoso tsunami che si era abbattutto proprio nella zona della centrale nucleare.

L'impatto fu violentissimo e provocò - prosegue il Sole - non solo un danno infinito a livello ambientale ma causò anche la morte di 20 mila persone. La società milanese Infrastrutture Spa agirà proprio in quei luoghi, ormai quasi abbandonati per far ripartire il mercato di quella città sconvolta dai danni causati dalla catastrofe. Il progetto è ambizioso, ci sarà un investimento di 8 mln di euro per andare incontro al desiderio della prefettura di Fukushima che vuole raggiungere il 100% di fonti rinnovabili.

