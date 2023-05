Jack Daniel's: Tennessee Honey per la salvaguardia delle api

Jack Daniel's: Tennessee Honey e il World Bee Day, per la salvaguardia delle api

Anche quest’anno il 20 maggio si celebra il World Bee Day, la giornata scelta a livello internazionale per celebrare e tutelare le api e il loro benessere. Le api sono fondamentali per la sopravvivenza del Pianeta e Jack Daniel’s sa quanto questi preziosissimi impollinatori sono importanti e a rischio estinzione. È infatti anche grazie all’operosità delle api che prende vita uno dei whiskey più amati della famiglia Jack Daniel’s: Tennessee Honey.

Jack Daniel’s rinnova il suo impegno per supportare l’immenso lavoro di questi insetti e di chi vive per la loro salvaguardia. Le api, infatti, non sono solo impollinatori e responsabili della produzione di miele, cera d’api, propoli e pappa reale, ma sono in grado di ripristinare terreni prossimi alla desertificazione e ci “avvertono” se il livello di inquinamento di un determinato luogo è eccessivo. E poi, non da meno, preservano la biodiversità consentendo la riproduzione di numerose specie di fiori e piante, fondamentali all’uomo per la produzione di ossigeno e di numerose fonti di nutrimento, e materie prime utili per la produzione di medicinali. Per questo Jack Daniel’s vuole celebrare al meglio il loro lavoro e il loro prodotto, grazie a una speciale collaborazione con Tannico: da lunedì 15 a domenica 21 maggio chi acquisterà una bottiglia di Jack Daniel’s Tennessee Honey riceverà in omaggio un barattolo da 500 gr di pregiato miele con marchio “Parco Ticino – Produzione Controllata”, proveniente dall’Apicoltura Di Domenico, situata al Centro Parco Geraci di Motta Visconti (MI). Un’occasione davvero unica per assaporare due prodotti derivati dall’instancabile lavoro delle api.

Perfetto da gustare ghiacciato nel dopocena, Jack Daniel’s Tennessee Honey è Jack by Name, Honey by Nature, un prodotto delizioso e sofisticato la cui ricetta si sviluppa grazie all’aggiunta di un liquore al miele finemente lavorato al classico Old N°7. Tennessee Honey è un whiskey davvero unico, che non esisterebbe se non ci fosse il miele, quell’ingrediente nato dal lavoro delle api che ne rende il gusto morbido e originale. E questo è solo uno dei tanti doni che questi insetti ci lasciano.