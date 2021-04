Le nevicate di aprile in Europa? Colpa del riscaldamento globale nell'Artico

La neve e il gelo anomalo che si è abbattutto sull'Italia e mezza Europa nel mese di aprile ha a che fare con il riscaldamento globale e il conseguente scioglimento del ghiaccio marino nell’Artico. Gelo e riscaldamento: due fenomeni solo (apparentemente) lontani.

L'avvertimento arriva direttamente dal ricercatore Alun Hubbard del CAGE Center for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate presso l’Arctic University di Norvegia, che afferma: "Il cambiamento climatico non si manifesta sempre nei modi più ovvi. E’ facile estrapolare modelli per mostrare che gli inverni si stanno facendo più caldi e prevedere un futuro praticamente senza neve in Europa".

In realtà, sottolinea l'esperto, "è troppo semplicistico. Dovremmo stare attenti a fare estrapolazioni ampie sugli impatti dei cambiamenti climatici".

Tesi confermata dal suo ultimo studio “Arctic sea-ice loss fuels extreme European snowfall”, pubblicato sulla rivista Nature Geoscience e realizzato grazie a un team di ricercatori finlandesi, norvegesi e statunitensi. Il report rivela infatti che l'esistenza di una correlazione esplicita e diretta tra lo scioglimento dei ghiacci marini nell’Artico, provocato dal riscaldamento globale, e l’aumento delle precipitazioni nevose in alcune parti d’Europa.