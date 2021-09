Nucleare, anche Chicco Testa difende Cingolani: "Da lui parole di buon senso"

Anche Chicco Testa, presidente Fise Assoambiente, prende le difese di Cingolani in maniera convinta All'Adnkronos dichiara: "Ancora una volta le parole pronunciate dal ministro Cingolani sono piene di buon senso. Cingolani ha semplicemente affermato che, anche a a fronte dei nuovi sviluppi tecnologici che puntano a reattori nucleari più piccoli, meno costosi, più sicuri e con meno produzione di scorie, sarebbe illogico non tenere in considerazione questa opzione. Ed ha accusato un certo mondo ambientalista, molto radical, di essere il primo nemico di una transizione ragionevole e che usa tutti gli strumenti disponibili".

D'altra parte, sottolinea Testa, "i numeri parlano chiaro: l'unica fonte in grado di competere con carbone e gas per forza, potenza e continuità della produzione è l'energia nucleare. Riecheggiando Richard Lindzen, cattedra di scienza dell'atmosfera al Mit, sembra che i primi a non credere negli effetti tragici dell'aumento delle temperature siano proprio gli ambientalisti. Perché se veramente considerassero il riscaldamento globale l'anticamera della fine del mondo dovrebbero spingere ad usare tutti gli strumenti possibili per ridurre l'impatto dei gas serra. Fra cui il nucleare".

A sostenere Cingolani, ma in maniera più cauta, anche Carlo Cottarelli che su Twitter scrive: "So che mi attirerò le critiche di molti, ma le parole di Cingolani devono farci riflettere. Non è con gli slogan che si risolverà il più grave problema che il mondo dovrà affrontare nei prossimi decenni".