Rinnovabili, boom di istallazioni (+70%): ma delude il fotovoltaico

Rinnovabili, nel 2022 più potenti del 70%: il fotovoltaico non va come previsto

Il prezzo dell’energia non scenderà più sotto i 100 euro/MWh. A metterlo in evidenza è EnergRed E.S.Co. impegnata nel sostenere la transizione energetica delle pmi italiane con un particolare focus sulle fonti rinnovabili e sul solare. Così, con il caro bolletta, per il fotovoltaico è boom di richieste da parte dei privati cittadini ma anche ed in misura maggiore da parte delle aziende che, a causa dei costi dell’energia troppo elevati, rischiano quest’anno di mangiarsi i loro utili.

Un’azienda che oggi spende 100 mila euro di bolletta all’anno può facilmente dimezzare questa voce di spesa ed in taluni casi, con la metodologia Care&Share di EnergRed, non essendoci esborsi da parte del committente, l’IRR —il tasso interno di rendimento— è infinito. Insomma zero spese per il fotovoltaico.

“Con la metodologia Care&Share oggi siamo in grado di proporre una soluzione a ‘ROI infinito’ per le aziende, perché siamo in grado di generare da subito benefici economici senza necessità di investimenti di alcuna sorta. Per chi ha cultura dell’impresa e capisce il significato della ‘moltiplicazione del valore’ è un’opportunità irrinunciabile, soprattutto perché permette di ‘salvare cassa’, anzi di far crescere quella a disposizione delle attività ‘core’ dell’azienda”, commenta Moreno Scarchini, ceo di EnergRed.

Ma bisogna agire in fretta perché iniziano a scarseggiare i materiali per gli impianti, prodotti per lo più in Asia, che scontano le difficoltà del commercio globale in tempi di guerra. Già nel 2021 i bonus fiscali ed in particolare il superbonus 110% hanno spinto molto il solare fotovoltaico, così il materiale scarseggia. “Avendo previsto l’aumento delle richieste, noi le forniture le abbiamo in continuo e siamo in grado di realizzare i nuovi impianti in tempi brevissimi”, sottolinea Giorgio Mottironi, responsabile marketing di EnergRed.