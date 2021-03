Forum Mondiale sull’Acqua 2024: "L'Italia vuole la prima edizione post-Covid"

L’Italia lancia la sua candidatura per ospitare nel 2024 il X° Forum Mondiale sull’Acqua, il primo del dopo Covid-19. La presentazione ufficiale avverrà lunedì 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, con trasmissione in diretta sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dalle ore 12.15.

Decisamente nutrito il panel dei partecipanti:

Endro Martini - Presidente del Comitato Promotore

Fabrizio Curcio - Capo Dipartimento della Protezione Civile

Dario Nardella - Sindaco di Firenze

Stefania Proietti - Sindaco di Assisi

Frate Antonello - Sacro Convento di Assisi

Filippo Maria Soccodato - Chair IWF Advisory Board

Manlio Di Stefano - Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale

L'evento (a cura di Mario Grassi, Laura Immà e Filippo Maria Soccodato) si svolgerà nell’ambito del Webinar “Road To Earth Technology Expo 2021”, per la transizione ecologica e digitale del Paese, che avrà inizio alle ore 10.00 con gli interventi di Stefano Patuanelli (Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), Erasmo D’Angelis (Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale), Stefano La Porta (Presidente dell’ISPRA), Michele Miletto, (Coordinatore di UNESCO WWAP), Stefano Tersigni (ISTAT), Massimo Gargano (Direttore Generale ANBI), Stefano Ciafani (Presidente Nazionale di Legambiente) con la sapiente regia di Mario Tozzi.

Il geologo Endro Martini, Presidente di Italy Water Forum 2024, annuncia: “L’Italia, fortemente colpita dalla pandemia, è pronta per questo obiettivo sfidante, una sfida pericolosa, ma allo stesso tempo rivoluzionaria. Un Forum dal basso, equo, sostenibile, inclusivo, italiano! Il mio è un appello a sostenere la candidatura in tutte le forme possibili affinché il primo Forum Mondiale dell’Acqua post – pandemia si svolga in Italia, a Firenze e ad Assisi”.

“L’obiettivo sarà la firma della Carta del Rinascimento dell’Acqua. Il Forum Mondiale sull’acqua si svolge ogni 3 anni, il prossimo anno si terrà in Africa, l’Italia è candidata ufficialmente e per la prima volta ad ospitare la X Edizione in programma nel Marzo del 2024. L’ultimo Forum Mondiale sull’Acqua si è svolto a Brasilia ed ha visto l’arrivo di ben 150.000 visitatori, con la presenza di 172 Nazioni, 56 Ministri, 12 Capi di Stato e la realizzazione di ben 100.000 metri quadrati di spazi espositivi. L’Italia, con i suoi 7500 Km di costa, i 1200 fiumi, i tanti laghi, i ghiacciai e le acque termali rappresentative di tutte le risorse e di tutte le emergenze e comunque di tutte le problematiche legate all’acqua è, nonostante la pandemia, pronta!”.