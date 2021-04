Summit sul clima, distensione globale: Biden parla coi nemici Putin e Xi

Summit sul clima, i leader del mondo a confronto

Al via al summit sul clima organizzato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Un vertice virtuale di 48 ore che vede la partecipazione di 40 leader, scienziati, esperti e altre figure di alto profilo, tra cui Bill Gates e Papa Francesco. Ma anche il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Boris Johnson e il leader del Cremlino Vladimir Putin. L'appuntamento, lanciato oggi in occasione della Giornata Mondiale della Terra, apre la strada a un altro, la Conferenza delle Nazioni unite sul cambiamento climatico (Cop26), in agenda il prossimo novembre a Glasgow, dopo il rinvio di un anno a causa della pandemia di Covid-19.

Le premesse della due giorni convocata da Biden sono positive: l'impegno dell'Unione europea a tagliare le emissioni inquinanti del 55% entro il 2030 e l'adesione al vertice del presidente cinese Xi Jinping. La posta in gioco è alta per l’inquilino della Casa Bianca, in termini di immagine degli Stati Uniti sul versante della lotta al riscaldamento globale, essendo il secondo Paese più inquinante al mondo dietro la Cina, appena rientrato nell'accordo di Parigi del 2015 dopo l'uscita, decisa dall'ex presidente Donald Trump. Il vertice va poi oltre la volontà di confermare la nuova rotta dell’amministrazione democratica in materia di rinnovato impegno sul clima: è un tentativo di ritrovare credibilità, convincere i principali partner ad optare per un approccio unitario, e perché no a coalizzarsi tutti dietro la bandiera della leadership statunitense.

Proprio sul clima – tema in cima all’agenda della politica interna di Biden – si sta giocando una partita diplomatica importante che potrebbe far emergere nuove alleanze e nuovi equilibri di potere. Un primo segnale in tal senso è arrivato da Pechino che ha confermato la partecipazione del presidente Xi e un suo “importante discorso”. Sarà la prima occasione di incontro-confronto dal suo insediamento alla Casa Bianca tra il presidente Biden e il leader cinese, in un clima di tensione tra i due Paesi sulle violazioni dei diritti umani da parte della Cina, in particolare ai danni degli uiguri, e per le rivalità economiche e commerciali, dopo che i primi incontri ad alto livello tra dirigenti diplomatici americani e cinesi del mese scorso in Alaska si sono conclusi con un nulla di fatto. Sembra invece che Biden e Xi siano disposti a mettere tra parentesi la recente animosità per far fronte comune in materia di cambiamenti climatici.

Un primo passo in questa direzione è stato compiuto la scorsa settimana dall’inviato Usa per il clima, John Kerry, che a Shanghai ha incontrato i suo omologo cinese, riallacciando così il dialogo su questo tema, sospeso durante la presidenza Trump. Le due parti hanno concordato sulla necessità di lanciare azioni concrete prima del 2030 per ridurre le emissioni. Persino il presidente russo Vladimir Putin ha promesso che la Federazione, uno dei maggiori produttori di petrolio e gas, farà la sua parte nel combattere il cambiamento climatico.

I temi in agenda nella prima giornata del summit sul clima riguardano cambiamento climatico, finanza, ruolo dei mercati dei capitali, adattamento e resilienza. Venerdì il programma "Build Back Better" del presidente Usa sarà al centro dell'attenzione: Biden considera la lotta al riscaldamento globale come un'opportunità per creare posti di lavoro.

Bill Gates affronterà poi la questione dell’innovazione nel campo delle energie pulite e delle industrie da creare, settore nel quale ha investito 2 miliardi di dollari. Secondo le indiscrezioni, l’amministrazione Biden dovrebbe impegnarsi a un taglio delle emissioni del 50% entro il 2030, sulla base dei livelli del 2005. Si tratta di un obiettivo ampiamente sostenuto dai gruppi ambientalisti nazionali e dal segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che ha affermato che il 2021 "deve essere l'anno dell'azione" per evitare il disastro climatico.

Oltre alla riduzione delle emissioni inquinanti, si parlerà del calo della produzione di acciaio, di gestione del settore petrolifero, lotta alla deforestazione, produzione di pannelli ad energia solare e veicoli elettrici. Su questi ultimi due punti, il segretario di Stato, Anthony Blinken, ha riconosciuto che l'America sta "rimanendo indietro" rispetto alla Cina. L'impegno di ridurre le emissioni responsabili dei gas serra di "almeno" il 55% entro il 2030 rispetto ai valori del 1990 e di un’Europa climaticamente neutra entro il 2050 consente invece all'Ue di presentarsi all'appuntamento di domani con un messaggio rafforzato di sfida ambientale. Ora la palla passa nel campo di Usa e Cina, i due massimi inquinatori a livello mondiale, le cui decisioni sono più che mai cruciali per salvare il pianeta dopo la pandemia, e per avere un effetto trainante sugli altri Paesi.