Martedì, 19 gennaio 2021 - 11:46:00 Tesla, in arrivo l’inverter solare per gli impianti fotovoltaici Tesla è pronta a presentare sul mercato un nuovo prodotto per incrementare la strategia di fornitura di energia elettrica per le abitazioni private

Tesla, un business in costante espansione L'imprenditore Elon Musk è da tempo che ha deciso di differenziare il business di Tesla, proponendo oltre che a soluzioni legate alle automobili, anche iniziative ergetiche domestiche e industriali. La vendita di pannelli fotovoltaici arriva nel 2016, con l'acquisizione di SolarCity, a cui si aggiunge poco dopo la realizzazione del progetto Solar Roof. Sulla stessa scia di innovazione prendo avvio il disegno di Powerwall, prevedendo la realizzazione di batterie di accumulo per favorire l'autoconsumo dell'energia prodotta dai pannelli. Tesla, l’inverter solare per gli impianti fotovoltaici A oggi Tesla, nel campo solare, manca solo di un componente fondamentale nella catena di passaggio dell'energia elettrica dai pannelli alla casa: l'inverter. Questa lacuna è stata colmata con dall'azienda con la creazione del Tesla Solar Inverter. Per Tesla: "Tesla Solar Inverter completa il sistema solare domestico Tesla, convertendo la corrente continua dal solare a corrente alternata per il consumo domestico. La rinomata esperienza di Tesla nell'elettronica di potenza è stata combinata con robuste caratteristiche di sicurezza e un semplice processo di installazione per produrre un eccezionale inverter solare compatibile sia con Solar Roof che con i pannelli solari tradizionali. Una volta installato, i proprietari di casa possono utilizzare l'app Tesla per gestire il proprio sistema solare e monitorare il consumo di energia, ottenendo un'esperienza ecosistemica davvero unica".