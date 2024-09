Qwarzo® vince il Tocco Future Materials Award 2024, nella categoria Future Materials Visionary

Il Tocco Future Materials Award 2024 ha riunito lo scorso 12 settembre a Parigi le più importanti innovazioni nel campo dei materiali sostenibili, con la partecipazione di oltre 200 leader globali e pionieri del settore. In questo prestigioso contesto, Qwarzo, azienda italiana che sviluppa materiali innovativi ad alto contenuto tecnologico per i settori del food e del packaging, è stata premiata nella categoria Future Materials Visionary, riconoscendo l’impegno dell’azienda nel creare soluzioni sostenibili capaci di rivoluzionare l'industria e promuovere modelli di circolarità dei prodotti.

La cerimonia di premiazione si è svolta durante l’evento Future Matters 2024, che riunisce ogni anno le principali eccellenze globali nel settore della biodesign e dei nuovi materiali. I Tocco Future Materials Awards hanno ricevuto oltre 1.500 candidature da innovatori di materiali provenienti da più di 30 paesi. Le proposte sono state valutate in cinque categorie principali: Future Materials Visionary, Waste to Wealth, Bio-Based Materials, Plastic-Free Pioneer, e Future Matters 2024, tenendo conto di aspetti cruciali quali la composizione dei materiali, la scalabilità, l'indipendenza dai combustibili fossili e il grado di innovazione.

Una giuria di esperti del settore e pionieri dell'innovazione climatica, supportata da oltre 2.500 membri della community di Tocco, ha lavorato per riconoscere e celebrare le innovazioni più significative e promettenti. Questo processo ha messo in luce idee con il potenziale di fare una vera differenza per il futuro del nostro pianeta.

In questo scenario, il premio Future Materials Visionary ha riconosciuto l'impatto rivoluzionario della tecnologia Qwarzo®: un coating brevettato a base minerale che offre un’alternativa ai rivestimenti plastici tradizionali. Grazie alla sua composizione a base di silice, Qwarzo® può essere applicato su un'ampia gamma di materiali come carta, tessuti, metalli e altri supporti, conferendo resistenza e protezione senza compromettere la riciclabilità o la sostenibilità del prodotto, consentendo ai prodotti rivestiti conQwarzo® di esse riciclati come carta o smaltiti tra i rifiuti organici.

Emiliano Caradonna, CEO di Qwarzo, ha dichiarato: “Questo premio rappresenta un’importante conferma della nostra missione: creare soluzioni innovative che possano rivoluzionare l’industria del packaging e accelerare la transizione verso un'economia circolare. Essere riconosciuti come Future Materials Visionary ci spinge a continuare a innovare per un futuro più rispettoso dell’ambiente e di tutti coloro che lo abitano”.

Nello specifico, Qwarzo® va a rivestire le fibre di carta, creando una barriera e aumentandone la resistenza e le performance. La carta risulta, quindi, più robusta, resistente ai grassi, all’acqua e al calore. La tecnologia Qwarzo® si sposa molto bene con il comparto food andando a risolvere molti problemi di performance e riciclabilità e adattandosi a oggetti monouso quali cannucce, cucchiaini del gelato, palette per caffè, piatti, bicchieri; nel packaging, invece, contenitori, scatole e molto altro. Le applicazioni di Qwarzo possono essere variegate e l’attitudine del Team che sta dietro alla tecnologia dimostra la volontà di trovare soluzioni.

Il Tocco Future Materials Award si aggiunge a una serie di prestigiosi riconoscimenti ottenuti da Qwarzo nell’ultimo anno. Tra questi traguardi, Qwarzo® è stata finalista ai Premi Avant-Garde 2024 nella categoria Materiali Innovativi, un’iniziativa promossa da Packaging Première e PCD Milan. Inoltre, ha ricevuto il Premio Innovazione al Sigep 2024 grazie alla collaborazione con Gondola Packaging per il lancio di Qup, la prima coppetta per gelato in carta con rivestimento Qwarzo®. Zero Waste Italy e il Centro Ricerca Rifiuti Zero hanno, inoltre, conferito una menzione speciale per le posate in carta rivestite con la tecnologia Qwarzo®.

