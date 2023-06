Toscana, ANBI: "Manutenzione straordinaria per le 74 opere idrauliche in 2 km"

ANBI: in Toscana 74 opere idrauliche in 2 km. Ma è necessario un piano di manutenzione straordinaria

Mentre l’estremizzazione degli eventi atmosferici torna a colpire alcune zone del Paese e si apprende che le misure per la gestione del rischio di alluvione, nonché per la riduzione del rischio idrogeologico, sarebbero tra quelle bisognose di riprogrammazione nel PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza), perché particolarmente in ritardo, ANBI segnala un caso esemplare, bisognoso di interventi di manutenzione straordinaria, prima di essere pregiudicato con evidente pericolo per i territori soggiacenti. Accade nel comune aretino di Badia Tedalda, dove il Fossatone (o Fosso delle Cento Briglie) lambisce l’abitato di Rofelle, prima di confluire, con un corso ripidissimo, nel fiume Marecchia. Il corso d’acqua è detentore di un autentico record: vanta ben 74 opere idrauliche in un alveo lungo solo 2.300 metri, vale a dire un manufatto ogni 25 metri circa.

"Stando ai materiali utilizzati e alle caratteristiche costruttive, l’eccezionale densità di manufatti in alveo è cresciuta nei secoli per limitare la velocità e la capacità erosiva delle acque", spiega Enrico Righeschi, ingegnere del Settore Difesa Idrogeologica e referente dell’Unità Idrografica Omogenea Valtiberina. "Si tratta di opere che oggi necessitano di importanti interventi di manutenzione, a causa del tempo e dell’erosione idrica".

"Il Fosso delle Cento Briglie dimostra la necessità di piani straordinari per la sistemazione di opere fondamentali per la corretta regimazione dei corsi d’acqua, soprattutto nelle aree montane", commenta Serena Stefani, Presidente del Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno. "La recente ondata di maltempo ha provocato un franamento, che ha travolto due delle briglie, minacciando l’efficienza del sistema idraulico".