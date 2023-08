Transizione green lenta, per il 58% degli europei bisogna darsi una mossa

Sostenibilità, più di un europeo su due crede che la transizione green stia procedendo troppo lentamente

Secondo un sondaggio d'opinione dell'Eurobarometro, un sistema dell'UE che misura le opinioni dei cittadini, la stragrande maggioranza degli europei (93%) considera i cambiamenti climatici un problema grave a livello globale. Più della metà di loro (58%) ritiene che la transizione verso un'economia verde dovrebbe essere accelerata, soprattutto a causa delle fluttuazioni dei prezzi dell'energia e delle preoccupazioni riguardo agli approvvigionamenti del gas a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Come scrive E-Gazette.it, da un punto di vista economico, il 73% degli europei è d'accordo sul fatto che i costi dei danni causati dai cambiamenti climatici superano di gran lunga gli investimenti necessari per la transizione verso una società più sostenibile. Tre quarti degli intervistati (75%) credono che la lotta contro i cambiamenti climatici favorirà l'innovazione. Il sostegno per la riduzione delle emissioni, l'adozione di energie rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica è molto alto. Quasi nove europei su dieci (88%) concordano sulla necessità di ridurre al minimo le emissioni di gas serra e compensare le emissioni residue per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Allo stesso modo, circa nove europei su dieci (87%) ritengono importante che l'UE stabilisca obiettivi ambiziosi per aumentare l'uso di energie rinnovabili, e una percentuale simile (85%) ritiene cruciale che l'UE promuova l'efficienza energetica, ad esempio incoraggiando le persone a isolare le loro abitazioni, installare pannelli solari o acquistare automobili elettriche. Sette intervistati su dieci (70%) credono che ridurre le importazioni di combustibili fossili possa aumentare la sicurezza energetica e apportare benefici economici all'UE.