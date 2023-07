Energia da combustibili fossili senza CO2: la svolta di Rubbia

Gas naturale senza emissione di C02, la svolta di Rubbia: quando le eccellenze italiane non vengono valorizzate. Analisi

Nel mio costante navigare molto spesso mi imbatto in cose che non conosco o che magari ho solo una vaga idea di cosa sono ed ecco che la curiosità, come al solito, ha il sopravvento.

Questa volta mi sono imbattuto nel premio Nobel italiano Carlo Rubbia invitato sette anni fa dalla Commissione Ambiente del Senato, presieduta da Pier Ferdinando Casini, in riferimento alle emissioni di CO2 diceva che stava portando avanti uno studio per avere il gas naturale senza emissione di CO2 perché è possibile trasformare l'emissione in black carbon ossia grafite e idrogeno e la grafite in quanto un materiale solido non è inquinante.