Vetro, nuova vita grazie ai pannelli fotovoltaici: la rivoluzione green

Barattoli di vetro riciclato dai panelli solari: la svolta green

Avreste mai pensato che i pannelli solari potessero servire anche per condire la pasta? Grazie all’esperienza pluriennale di Sogliano Ambiente S.p.A., società di gestione dei rifiuti, e ai contatti di Cyrkl, startup green-tech impegnata sul fronte dell’economia circolare, il vetro recuperato dai vecchi pannelli fotovoltaici avrà nuova vita. Per la precisione, verrà consegnato a un’azienda specializzata nella produzione di imballaggi che lo utilizzerà per produrre vasetti e bottiglie per il settore alimentare, come i barattoli per sughi.

La novità viene dall’azienda Sogliano Ambiente, da diverso tempo presente nel settore del riciclo dei rifiuti, che ha introdotto una tecnologia innovativa in grado di estrarre il 99% dei materiali contenuti nei pannelli fotovoltaici. Attraverso il sistema di trattamento meccanico su linea, il vetro recuperato perde la qualifica di rifiuto e diventa una materia prima, pronta per essere reintrodotta nel ciclo produttivo.