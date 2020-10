Usa 2020, Biden punta sul green: l'industria di petrolio e gas teme perdite

Secondo molti sondaggi, Joe Biden è in testa su Donald Trump nella corsa alla presidenza Usa. Se davvero vincerà, gli Stati Uniti affronteranno quattro anni di riforme politiche, economiche, sociali e uno dei capisaldi sarà la gestione del clima, in opposizione al Trump, che ha fatto uscire gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi e annullato molte delle leggi a tutela dell’ambiente (Recovery Act) promulgate da Obama. Come spiega StartMag, nella convention Democratica 2020, Biden ha illustrato un piano climatico chiamato Clean Energy Revolution, che mira a spendere $1,7 trilioni nei prossimi 10 anni, in aggiunta agli sforzi dei singoli stati e del settore privato, con l’obiettivo, tra gli altri, che gli Stati Uniti raggiungano un’economia alimentata a energia pulita al 100% e con zero emissioni entro il 2050.

Se così fosse, l’industria petrolifera e del gas subirà perdite e molto probabilmente anche i titoli finanziari vivranno tempi difficili e, continua StartMag, anche il taglio dell’imposta sulle società, promulgato da Trump nel 2017, verrebbe probabilmente annullato, con vantaggio dei produttori di veicoli a energia elettrica, di chi si occupa di energia solare, eolica, della gestione e riciclaggio dei rifiuti e simili.

Come segnalato all’inizio di gennaio nella nota Green stocks are the next mega trend in equities, il trend positivo delle green stocks è stato valutato positivamente. Il paniere di azioni menzionato in quella nota e qui riproposto è cresciuto del 44% nel 2020 e del 230% da gennaio 2015, superando agevolmente il mercato azionario globale. StartMag ha riportato in una tabella 28 titoli ordinati per capitalizzazione di mercato, dall’indice S&P Global Clean Energy, che comprendono un mix di produttori di energia pulita e fornitori di tecnologia e attrezzature. Per visionare la tabella clicca qui.