Volkswagen accelera sull'elettrico Ue: al via sei gigafactory entro il 2030

Volkswagen accelera sull'elettrico in Europa: al via sei gigafactory entro il 2030

Volkswagen si prepara al boom del mercato della mobilità elettrica, annunciando durante il "Power Day" il progetto per la realizzazione di sei gigafactory in Europa entro il 2030. Grandi impianti di produzione batterie che avranno l'obiettivo di "ridurre la complessità e i costi della tecnologia di storage per i veicoli elettrici". A pesare sul mercato elettrico è infatti il grande divario esiste tra costi e possibilità. Da una parte il prezzo ancora troppo oneroso dei veicoli, dovuto in parte alla tecnologia e al costo delle batterie, e dall'altra la disponibilità economica della maggior parte della popolazione. Nella "road map", presentata durante il "Power Day", Volkswagen ha espresso infatti la volontà di colmare questo gap, puntando su investimenti ad hoc per il settore elettrico. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen Herbert Diess, si apprende dal sito di Rinnovabili.it, ha annunciato di "assicurarsi la fornitura di celle batteria oltre il 2025, incrementando la capacità produttiva di 240 GWh". “Insieme ai partner– ha aggiunto poi uno dei membri del cda Thomas Schmal, "intendiamo avere sei gigafatory in Europa, garantendoci quindi la sicurezza dell’approvvigionamento”. Tra i paesi finora scelti per la costruzione degli stabilimenti, completamente alimentati da fonti rinnovabili, ci sono Svezia con la città di Skellefteå e Germania con la città di Salzgitter. Infine, oltre a investire sull'elettrico in vista della crescente domanda del mercato, Volkswagen si prefigge l'obiettivo di garantire l'approvigionamento a costi minori, come sottolinea Schmall: " “Puntiamo a ridurre il costo e la complessità della batteria, incrementandone allo stesso tempo autonomia e performance”. La nuova roadmap tecnologica si concentrerà anche sull’integrazione di più fasi lungo la catena del valore, fino al riciclo industriale. “La mobilità elettrica è diventata il nostro core business”, ha dichiarato Diess. “Ora stiamo integrando in modo sistematico ulteriori fasi della catena del valore. Ci assicuriamo la pole position a lungo termine nella competizione per la migliore batteria”.