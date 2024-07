Dieta e perdita di peso, l'esperta: "Ecco i veri motivi per cui fai fatica a dimagrire"

Quando si tratta di perdere peso o mantenere la linea, spesso ci concentriamo esclusivamente su ciò che mangiamo. Tuttavia, Courtney, una dietologa esperta che condivide regolarmente i suoi consigli sui social, ci spiega che ci sono altri fattori cruciali da considerare. Dopo anni di esperienza con numerosi clienti, Courtney ha individuato tre motivi principali per cui potresti avere difficoltà a raggiungere i tuoi obiettivi di peso.

1. Il Fattore Temporale: Quando Mangiare è Cruciale

«Uno degli errori più comuni è non considerare il momento in cui si mangia», afferma Courtney. Il suo consiglio è di far passare almeno 12 ore tra l'ultimo pasto del giorno e il primo del giorno successivo. Questo periodo di digiuno aiuta il corpo a entrare in una modalità di bruciare i grassi piuttosto che conservarli.

Studi condotti dalla University of Michigan Medicine confermano che il fegato inizia a scomporre i grassi immagazzinati per ottenere energia durante lo stato di digiuno, che inizia circa 12 ore dopo l'ultimo pasto.

Un suggerimento unico di Courtney: Prova a inserire una breve camminata o un'attività leggera durante queste ore di digiuno. Anche una semplice passeggiata di 15 minuti può accelerare il processo di combustione dei grassi, migliorando ulteriormente i risultati.

2. Il Bilanciamento dei Nutrienti: Cosa Mangiare è Fondamentale

Oltre a quando mangiare, Courtney sottolinea l'importanza del bilanciamento dei nutrienti. «Spesso si ignora l'importanza di avere una dieta ricca di tutti i nutrienti essenziali. Carenze di vitamine del gruppo B, magnesio, o vitamina D possono interferire con il metabolismo, rendendo difficile perdere peso», spiega.

Il suo suggerimento è di concentrarsi su cibi integrali e nutrienti piuttosto che contare solo le calorie. Le analisi di routine possono aiutare a identificare eventuali carenze. La vitamina D, in particolare, è spesso carente e può causare stanchezza, dolori alle ossa e debolezza muscolare.

Un'idea innovativa: Integrare cibi fermentati come kefir, yogurt greco, kimchi e miso. Questi alimenti non solo aiutano a migliorare la digestione ma favoriscono anche un microbiota intestinale sano, che può avere un impatto positivo sulla regolazione del peso e sul metabolismo.

3. Pianificazione dei Pasti: La Chiave per il Successo

La vita frenetica può rendere difficile trovare il tempo per pasti completi e salutari. Questo può portare a decisioni alimentari impulsive che ostacolano i tuoi obiettivi di peso. «Più decisioni devi prendere su cosa mangiare durante la giornata, più è probabile che tu faccia scelte non ideali», avverte Courtney.

La soluzione? Pianificare e preparare i pasti in anticipo. Questo ti permette di avere sempre a disposizione opzioni salutari, riducendo lo stress e le tentazioni durante la giornata.

Un approccio unico: Utilizzare app di meal planning che ti aiutano a pianificare i pasti settimanali in base alle tue esigenze nutrizionali e di tempo. Molte app offrono funzionalità per creare liste della spesa e suggerire ricette, rendendo il processo di pianificazione più semplice ed efficiente.

Perdere peso e mantenere la linea non riguarda solo cosa mangiamo, ma anche quando e come pianifichiamo i nostri pasti. Seguendo i consigli di Courtney, come far passare 12 ore tra l'ultimo pasto e il primo del giorno successivo, bilanciare correttamente i nutrienti e pianificare i pasti, puoi superare gli ostacoli comuni e raggiungere i tuoi obiettivi di salute in modo più efficace. Inoltre, l'integrazione di attività leggere durante il digiuno, l'uso di cibi fermentati e l'utilizzo di app di meal planning possono darti un vantaggio unico nel tuo percorso di benessere.