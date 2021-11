I cani sono gli unici animali ad apprendere il linguaggio come gli umani

Uno studio ungherese conferma che i cani apprendono il linguaggio attraverso calcoli complessi come i bambini umani. E' l'unico animale a farlo

Il cane si dice sia il migliore amico dell'uomo ma condivide con noi anche altre caratterstiche. Pare infatti che sia l'unico animale ad imparare il linguaggio facendo calcoli complessi come fanno i bambini umani. La scoperta arriva da un nuovo studio di imaging cerebrale condotto da ricercatori ungheresi che confermerebbe che i cani, come gli umani, estraggono parole dal discorso continuo utilizzando calcoli e regioni cerebrali simili ai loro padroni. Infatti, i bambini possono individuare nuove parole in un discorso verbale molto prima di imparare cosa significano quelle parole. Per dire dove finisce una parola e ne inizia un’altra, i bambini fanno calcoli complessi per tenere traccia dello schema delle sillabe: le sillabe che di solito appaiono insieme sono probabilmente parole, e quelle che non lo sono probabilmente non lo sono.

"Per scoprire che tipo di statistiche calcolano i cani quando ascoltano un discorso, per prima cosa abbiamo misurato la loro attività cerebrale elettrica utilizzando l’EEG – afferma Lilla Magyari, l’altra autrice principale, ricercatrice nello stesso gruppo di ricerca, che aveva posto le basi metodologiche per eseguire l’elettrofisiologia non invasiva su cani svegli, non addestrati e cooperanti -. È interessante notare che abbiamo visto differenze nelle onde cerebrali dei cani per le parole frequenti rispetto a quelle rare. Ma, cosa ancora più sorprendente, abbiamo anche visto differenze nelle onde cerebrali per le sillabe che si sono verificate sempre insieme rispetto alle sillabe che si sono verificate solo occasionalmente, anche se le frequenze totali erano le stesse. Quindi risulta che i cani tengono traccia non solo di statistiche semplici (il numero di volte che una parola ricorre) ma anche di statistiche complesse (la probabilità che le sillabe di una parola si trovino insieme). Questo, non è mai stato visto in altri mammiferi non umani prima d’ora", conclude la ricercatrice.

Il nuovo studio dei ricercatori dell’Università Eötvös Loránd (Ungheria), che combina EEG e fMRI, è la prima dimostrazione della capacità di utilizzare statistiche complesse per conoscere i confini delle parole in un mammifero non umano. Questo lavoro è stato pubblicato su Current Biology.

"Tenere traccia dei modelli non è esclusivo degli esseri umani: molti animali imparano da tali regolarità nel mondo circostante, questo si chiama apprendimento statistico. Ciò che rende speciale il discorso è che la sua elaborazione efficiente richiede calcoli complessi. Per imparare nuove parole dal discorso continuo, non è sufficiente contare quanto spesso certe sillabe ricorrono insieme. È molto più efficiente calcolare quanto probabilmente quelle sillabe si verificano insieme - spiega Marianna Boros, uno degli autori principali dello studio e ricercatore presso il Neuroethology of Communication Lab dell’Eötvös Loránd University -. Finora non sapevamo se anche altri mammiferi potessero usare calcoli così complessi per estrarre parole dal discorso. Abbiamo deciso di testare le capacità cerebrali dei cani di famiglia per l’apprendimento statistico dal linguaggio".