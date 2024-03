I mascara più amati dalle star

Da My Lamination, a l'Oreal, da Pupa Vamp, a YSL Lash Clash

Perché non poter fare a meno del mascara? Ogni donna lo sa, è il prodotto beauty top che sta bene a tutte e che, soprattutto, valorizza davvero ogni sguardo!

Così speciale e performante da poter essere il protagonista unico di ogni look! P

ersino l’aspetto psicologico legato a questo magnifico prodotto è importante

Innanzitutto evoca spesso dolci ricordi nel ripensare, magari, a quando la mamma lo applicava davanti allo specchio o a quando, con le amiche, si provava ad ottenere lo stesso look delle star amate.

Può soprattutto accrescere la nostra autostima nell’ammirarci con uno sguardo più sensuale persino dopo un’alzataccia.

Da bravo “alleato”, poi è inseparabile visto che è uno dei pochi prodotti che possiamo portare sempre con noi in borsa, per un piccolo ritocco salvifico in ogni momento della giornata.

A livello di estetica, se mai ci fosse bisogno di evidenziarlo, valorizza lo sguardo ingrandendo gli occhi, ottenendo con un solo gesto ciglia più lunghe e voluminose.

Come scegliere il mascara giusto tra i tanti in commercio? Ecco una piccola guida pratica!

1 Facilità di applicazione: buttando un occhio sugli scovolini, così da essere sicuri di distribuire bene il tutto sulle ciglia, senza creare grumi o appiccicarle

2 Durata: la capacità di una tenuta h24 senza sfaldarsi, sbavare e/o creare grumi. Il top? Il saper resistere anche ad acqua e umidità.

Facilità di rimozione: scegliendo una marca che dia garanzia di una rimozione semplice, così da non causare irritazioni agli occhi o stressare le ciglia.

Qualità: inutile dire che va privilegiato il prodotto di qualità con una formula testata, sicura, che garantisca i punti già elencati prima.

Rapporto qualità-prezzo: ovviamente, guardando al portafoglio, in commercio ci sono mascara che sono ottimi anche senza arrivare ai prezzi di fascia alta.

Quando si tratta di bellezza, però, soprattutto pensando che è un prodotto da applicare a una delle zone più sensibile e preziose del corpo (gli occhi per l’appunto), è sempre preferibile non lesinare troppo sul costo. In fin dei conti, un altro pregio del mascara, è che la confezione dura a lungo, per tante, tante, tante beauty applicazioni!

Questo un piccolo elenco dei mascara in commercio, ovviamente tra i migliori, per tutte le esigenze e portafogli. Sì, proprio il top di gamma! L’ordine, nella lista, è puramente casuale!

Mascara Kylash Kylie Cosmetics

Ha una formula vegana e ricca di ingredienti nutrienti che rende le ciglia forti. Ha una texture fluida e il suo scovolino, corto, è in grado di catturare tutte le ciglia, rendendole più folte e lunge, senza grumi.

Mascara YSL Lash Clash

Privo di parabeni e profumi, è adatto anche agli occhi più sensibili. La texture è cremosa e avvolgente ma non pesa sulle ciglia e non forma grumi. Punto di forza, lo scovolino a cono che cattura bene tutte le ciglia e, valore aggiunto, ha le setole arricchite con estratto di Iris. Ad ogni applicazione, dunque, nutre e rinforza le ciglia. Quest’anno è disponibile anche nella versione colore brown.

Mascara Diorshow Iconic Overcurl

Il top per chi ama le ciglia super voluminose e curve! Lo scovolino, infatti, segue perfettamente la forma delle ciglia, pettinandole e spingendole verso l’alto. Disponibile in 4 colori, ha una formula nuova e rinforzante, rendendo le ciglia più spesse dalla prima applicazione.

Mascara Kiko Maxi Mod

La sua formula garantisce massima tenuta e definizione. Il suo mini applicatore pettina e separa le ciglia ed è indicato per chi ha ciglia spioventi visto che le mantiene in piega e incurvate con una durata h24!

My Lamination Extreme Volume Mascara

L'ultima novità è il nuovo mascara volumizzante di My Lamination® con una formulazione vegana dall'effetto extreme. Una sola passata è sufficiente per ottenere ciglia più spesse, morbide e super definite. La sua texture opaca ad alta copertura garantisce un aspetto glamour e magnetico, ma naturale. Gli ingredienti funzionali, derivati dal Trifoglio dei prati, dal Fagiolo Mungo e dal Nespolo del Giappone, stimolano la crescita delle ciglia, mentre il burro di Monoï le protegge.

Mascara L’oréal Paris Paradise Extatic

Ha una texture leggerissima e fluida in grado di nutrire e rinforzare le ciglia. Valore aggiunto, la sua resistenza ad acqua, sudore e umidità. Il suo colore, super pigmentato e a effetto kajal, resiste davvero a tutto Consigliato a chi ha ciglia sottili e poco folte. Il suo applicatore morbido e flessibile le rende più definite, voluminose e lunghe.

Mascara Pupa Vamp!

È il mascara iconico del brand, tra i più venduti in assoluto da anni. Dallo scovolino sinuoso, cattura con estrema precisione anche le ciglia più corte, regalando un effetto volumizzante e infoltente. Il top, dunque, per chi ha ciglia sottili e rade. è disponibile in 6 colori e può usarlo anche chi ha occhi sensibili e chi porta lenti a contatto.

Mascara Benefit They’re Real Magnet

Ha un innovativo scovolino dotato di un cuore magnetico che attrae le ciglia sollevandole e incurvandole. La sua formula, inoltre, è long lasting e il suo colore è extra black. Disponibile anche in formato da viaggio, è adatto a chi ha ciglia rade e corte.

Mascara Maybelline

Grazie alla sua texture leggera non forma grumi ed è indicato per chi vuole definizione e volume. Il colore extra nero regala uno sguardo magnetico ma il punto di forza è il suo scovolino, brevettato, realizzato con 6 tipi diverse di setole. Con la parte interna pettina e definisce le ciglia, mentre con la parte esterna le apre a ventaglio.

Mascara Neve Cosmetics Occhioni

Perfetto per chi ha occhi sensibili e delicati ma anche per chi desidera un trucco naturale ma con ciglia definite e pettinate. La sua texture elastica, vegana e cruelty free, aderisce alle ciglia e le separa. Lo scovolino ha 5 sfere, così definisce le ciglia se usato di taglio o le cattura e pettina (anche le più corte) se usato di punta.

Mascara Chanel Le Volume

Per un vero effetto ciglia finte, questo è il mascara giusto! Adatto, quindi, per chi ha ciglia rade o sottili. Lo scovolino ha dei dischi sovrapposti, in grado di rendere le ciglia subito più piene e super voluminose ma senza appesantirle. La sua texture, infatti, è fluida e leggera, tanto da poterlo anche stratificare senza problemi! Sì, perché le ciglia rimarranno comunque morbide!

E per chi volesse sfruttare al massimo l’azione del mascara…

Impeccabile Base Mascara Collistar

Da Collistar Clean Research® nasce Impeccabile Base Mascara, che consente di ottenere un boost di volume, lunghezza e definizione. Potenzia i risultati del mascara, donando un effetto make-up ancora più definito e di lunga durata. La sua formula idratante esplica un’azione rinforzante progressiva. Ha una texture latte-menta, morbida e modulabile, e un innovativo applicatore in elastomero di ultima generazione che consente di rivestire tutte le ciglia, anche le più corte, fin dal primo passaggio. Ideale per volumizzare, allungare e modellare.