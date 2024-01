Idola Saloon: prossima apertura nel cuore di citylife Milano

Con grande soddisfazione la Famiglia Idola, composta da Christian Di Falco, Rosario Savarese e Antonio Savarese, guidata da Vincenzo Savarese (in arte Enzo Idola) annuncia un'altra importante novità nel settore della bellezza e del lusso: l'imminente apertura del nuovo salone Idola Saloon nel rinomato quartiere di CityLife a Milano. Questo nuovo punto vendita, il sesto nella città lombarda, si distinguerà per un concept innovativo sia nel design che nei servizi offerti, confermando l'impegno costante del marchio nel proporre soluzioni all'avanguardia per soddisfare le esigenze della clientela.

La struttura, caratterizzata da un design unico e avveniristico, promette di diventare un punto di riferimento nel panorama della bellezza e del benessere nel cuore della vivace metropoli milanese. L'obiettivo principale di Idola Saloon è sempre stato quello di sorprendere la clientela con proposte innovative e di alta qualità, e il nuovo salone non farà eccezione.

Ma le novità non si limitano a qui, abbiamo chiesto a Enzo Idola quali siano i prossimi obiettivi. “Stiamo progettando il settimo salone a Milano e in contemporanea stiamo studiando la terza apertura a Roma”. Possibili prossimi obiettivi includono altre città italiane, mentre per la stagione estiva ci si aspetta l’avvio della sede di Ibiza operativa già da Marzo.

In parallelo, Idola Saloon sta lavorando attivamente per portare la propria esperienza anche a Dubai, con l'imminente apertura di un nuovo salone che promette di portare il prestigio e lo stile distintivo del marchio in una delle città più iconiche del mondo.

Ma le innovazioni non riguarderanno solo l'aspetto estetico dei saloni. Il marchio sta introducendo una serie di nuovi servizi e prodotti, tra cui delle extension che una volta applicate risultano inpercettibili al tatto, per garantire un'esperienza di bellezza completa e all'avanguardia per la propria clientela.

In conclusione, l'apertura del nuovo salone a CityLife Milano rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione di Idola Saloon nel fornire servizi di alta qualità e nel anticipare le esigenze dei propri clienti. Con grande entusiasmo, si condivide questa nuova avventura con il pubblico, invitandolo a rimanere aggiornato per ulteriori sviluppi e novità!