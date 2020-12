Il direttore Angelo Perrino ospite dello speciale di Natale su Radio Lombardia

Il direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino sarà ospite di “Così lontani, così vicini”, lo speciale di Natale condotto da Lorenzo Zacchetti che andrà in onda Giovedì 24 dicembre, dalle 18.00 alle 20.00, su Radio Lombardia (FM 100.3), in streaming su radiolombardia.it e in televisione sul canale 626 del digitale terrestre.

E' questo il modo con il quale Radio Lombardia ha voluto essere vicina ai cittadini, in occasione di feste che saranno molto diverse rispetto al passato. “Oltre ai provvedimenti che limitano la libertà di movimento per ragioni di prevenzione, dobbiamo tenere conto del fatto che tante famiglie sono state toccate direttamente dalla pandemia, sia con persone che si sono ammalate, sia attraverso la perdita del lavoro o degli investimenti fatti sulla propria attività”, spiega il direttore dell'emittente meneghina Luca Levati.

La modalità scelta è però decisamente divertente e spensierata, come spiega il conduttore Lorenzo Zacchetti: “Avremo come ospiti numerosi personaggi pubblici, che hanno scelto di trascorrere parte del loro tempo libero insieme a noi, per tenere compagnia ai cittadini. A tutti va un sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata e in particolare sono contento della presenza del Presidente della Lombardia Attilio Fontana: pur non avendo mai fatto mancare le mie critiche alla Regione, c'è un momento nel quale le polemiche vanno messe da parte e tutti si deve cercare di fare qualcosa per rendere questo Natale un po' più sereno”.

“Per questo motivo, chiederemo a ogni ospite di mettersi in gioco: a ognuno chiederemo lo sforzo di indicare qualcosa da salvare di questo anno tremendo, ma anche di scegliere una canzone del cuore e dedicarla a una persona speciale. In questo modo scopriremo qualcosa di più della personalità di figure pubbliche che siamo abituati a conoscere in modo solo ufficiale”.

Il cast di “Così lontani, così vicini” è davvero molto ricco di volti noti della società milanese.

Con Levati e Zacchetti ci saranno numerosi giornalisti, oltre al direttore Perrino: Jacopo Tondelli (direttore de Gli Stati Generali), Simona Arrigoni (7 Gold), Adriana Santacroce (Telenova), Claudio Jampaglia (Radio Popolare) e il duo Matteo Cruccu-Elisabetta Andreis (Il Corriere della Sera).

Viene dal giornalismo anche Gianluigi Bonanomi, oggi notissimo formatore digitale ed esperto di storytelling, affiancato dal “guru” del settore Andrea Fontana, sociologo della comunicazione.

Elena Galimberti porterà il suo punto di vista di fotografa specializzata nel ritrarre i molteplici volti di Milano, sia in grandi eventi come Expo che nella sua quotidianità.

Non mancheranno nemmeno i professionisti della musica, rappresentati da Ricky Gianco e i Delta V, diversi per età e background, ma accomunati dal forte radicamento affettivo nella città.

E ci saranno anche i politici, seppure in una veste inedita. Se Attilio Fontana è il massimo esponente della Regione, a rappresentare il Comune di Milano ci sarà la vicesindaco Anna Scavuzzo. La scaletta prevede anche gli interventi della parlamentare Lisa Noja, del delegato per le periferie Mirko Mazzali, della consigliera comunale Elena Buscemi, del consigliere del Municipio 1 Lorenzo Pacini, nonché di Nadira Haraigue, membro della segreteria metropolitana del Pd.

Un modo decisamente originale di trascorrere la vigilia, tra parole e canzoni che possono aiutare a scaldare i cuori, anche in momenti difficili come questo.