Il G7 vuole l'embargo al petrolio russo, ma l'Ue non trova l'intesa

Il G7 chiede l'embargo del petrolio russo

Ancora segnali contrastanti sull'embargo al petrolio russo. Mentre il G7 si impegna formalmente a bandire gli idrocarburi di Mosca, l'Europa fatica a trovare una quadra e gli ambasciatori dei Paesi sono costretti a registrare l'ennesima fumata nera. In particolare, sono Slovacchia e Ungheria gli stati membro che più si stanno opponendo al blocco del petrolio russo. Il primo, infatti, riceve il 96% del suo fabbisogno complessivo da Mosca, il secondo poco meno del 60 ma è legato a doppio filo al regime di Vladimir Putin. Tanto che in molti sostengono che lo "zar" abbia avvisato Viktor Orban all'inizio di febbraio dei suoi piani di invadere l'Ucraina. Ma gli Usa insistono: "Per la Russia non ci saranno porti sicuri".

Jill Biden incontra in Ucraina la moglie di Zelensky

Durante la sua visita a sorpresa nell'Ucraina dell'est la first lady americana ha incontrato la moglie di Volodomir Zelensky, Olena Zelenska. Le due donne si sono recate insieme in una piccola scuola che ospita 48 bambini e che funge da casa temporanea per i rifugiati e lì hanno avuto un incontro privato. I bambini stavano facendo dei lavoretti in occasione della festa della mamma.

