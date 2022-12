Il doppiatore e attore Andrea Piovan è la voce di Frozen Planet II

In prima serata su Rete 4, va in onda la serie documentaristica BBC Frozen Planet II, che racconta le meraviglie, i misteri e i pericoli cui sono sottoposte le aree ghiacciate del nostro Pianeta.

Andrea Piovan è la voce di Frozen Planet II; ha registrato negli studi romani della IYUNO- SDI GROUP, con grandi professionisti del settore, come la direzione doppiaggio Consuelo Cozzi, l’assistente direzione doppiaggio Andrea Seth Marino, il fonico Ettore De Angelis, solo per citarne alcuni e prosegue con le sue illustri collaborazioni legandosi a progetti sulla natura, sul rispetto dell’ambiente e del Pianeta sul quale viviamo. Sensibilità creativa e timbro inconfondibile, Piovan, detto “The Voice”, continua ad emozionarsi per la vita, per i testi che andrà ad interpretare, i contrasti, il ritmo, la natura, gli elementi, gli animali, lo spazio, il silenzio. Voce narrante italiana dei documentari BBC Planet Earth 2, Piovan continua a catturare l’attenzione di tutti coloro che sono affascinati dalla vita nei Poli.

“Il lavoro in sala doppiaggio è stato dedicato soprattutto alla gestione delle emozioni, dosate in ogni parola, suscitate da immagini spettacolari e commoventi che mostrano la vulnerabilità degli animali del mondo ghiacciato!”-sottolinea Piovan

Nel 2011, Frozen Planet aveva offerto agli spettatori un punto di vista senza precedenti.

11 anni dopo, Frozen Planet II torna nell'Artico e nell'Antartico per osservare le specie animali che li popolano, ma andando oltre: ovvero documentando la complessa vita della fauna animale, nelle regioni più fredde del mondo, gli ultimi veri luoghi selvaggi sulla Terra, dove vivono orsi polari e pinguini, tigri siberiane e scimmie delle nevi e ogni specie è costretta a sfide estreme.

Più che mai il momento storico nel quale viviamo richiede questo messaggio, testimonianza della necessità di consapevolezza e rispetto per la Terra, la natura e gli animali. Ma la speranza di un cambiamento c’è.

Girato in altissima definizione, utilizzando innovative tecnologie per le riprese, Frozen Planet II racconta, in una forma inedita, nuovi drammi, storie intime e sensazionali scene naturali, in sei episodi per tre appuntamenti.

Anche se i protagonisti di Frozen Planet II sono l’ambiente e gli animali, spicca la forza della colonna sonora composta dal Premio Oscar Hans Zimmer e la canzone che ne accompagna il trailer, interpretata dalla popstar cubano-americana Camila Cabello. Dopo l'ultima serata del 5 gennaio, tutti i 6 episodi saranno disponibili in streaming on demand per 60 giorni su Mediaset Infinity.