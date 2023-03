Imperial Brands Italia lancia il nuovo dispositivo Pulze 2.0

Gli scatti d'Affari

Milano, Imperial Brands Italia presenta il nuovo dispositivo di heated tobacco Pulze 2.0

Imperial Brands Italia ha presentato, nel corso di un evento di arte generativa tenutosi presso l'Areapergolesi di Milano, PULZE 2.0, il nuovo dispositivo di heated tobacco che scalda il tabacco senza bruciarlo. Il device è l'evoluzione più performante e pratica del dispositivo Pulze, presentato lo scorso settembre durante la Milano Fashion Week. Il claim è Feel the Pulze: la serata ha, infatti, reso gli ospiti protagonisti di una performance di arte e musica collettiva. La multinazionale britannica ha colto l’occasione per annunciare anche il cambio di denominazione della filiale italiana, che da Imperial Tobacco Italia ha preso il nome di Imperial Brands Italia.

"A pochi mesi dal lancio di PULZE, siamo entusiasti di presentare PULZE 2.0, frutto dell’innovazione a cui Imperial Brands tende costantemente. La nuova identità aziendale riflette un importante passo in avanti nella strategia di crescita in Italia, uno dei mercati più importanti in Europa per la categoria dei prodotti di nuova generazione senza combustione e a potenziale rischio ridotto. PULZE 2.0 è ancora più performante, pratico, leggero e maneggevole: puntiamo a rafforzare la nostra presenza nel mercato e ad anticipare le esigenze dei consumatori adulti. La rivoluzione di PULZE continua a vivere nella volontà di parlare a tutti i consumatori adulti che desiderano più opzioni tra cui scegliere, con un’esperienza di consumo soddisfacente e un’azienda produttrice affidabile e orientata al miglioramento continuo", ha commentato Armando Frassinetti, Market Manager di Imperial Brands Italia.