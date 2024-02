Il 24 febbraio a Plankstetten, in Baviera, attorno alla parola “Terra” si svolgeranno: un convegno sulle realtà bio d’eccellenza in Europa; un incontro con Chiara Montanari, prima donna a guidare una spedizione in Antartide, che racconterà della sua esperienza; un concerto di musica medievalecon l’Ensemble Micrologus

Dopo il successo del lancio e delle 4 tappe del 2023, che hanno visto il progetto toccare Canterbury, punto di origine della Via Francigena, l’Abbazia di Chiaravalle a Milano, il distretto abbaziale e la Biblioteca di San Gallo in Svizzera, per chiudere l’anno con la Certosa di Padula a Salerno, il primo appuntamento del 2024 è in Germania, nell’Abbazia di Plankstetten.

Si apre ora questo secondo anno con nuove tappe per “In cammino – Abbazie d’Europa”, la speciale rassegna ideata e promossa da Livia Pomodoro che dal 2023 al 2025, attraverserà l’Europa toccando 7 nazioni (Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Italia) e 14 tra le più prestigiose Abbazie del continente, molte delle quali patrimonio Unesco.

La prima tappa del 2024 si svolge nell’Abbazia di Plankstetten, in Baviera. Qui, nella giornata di sabato 24 febbraio la parola Terra verrà declinata in tre momenti distinti: in mattinata, alle ore 11, dopo i saluti istituzionali di Sergio Maffettone, Console Generale d’Italia a Monaco di Baviera, con un convegno presieduto da Livia Pomodoro, titolare della Cattedra Unesco “Food Systems for Sustainable Development and Social Inclusion” presso l’Università Statale di Milano. Il convegno, coordinato da Claudio Serafini, Direttore di Organic Cities Network Europe, è dedicato alle realtà agricole europee di eccellenza che la stessa Abbazia di Plankstetten, con la sua bio-fattoria e i suoi allevamenti eco-sostenibili interpreta al meglio.

Parteciperanno al convegno l’Abate di Plankstetten Rev.mo P. Dr Beda Maria Sonnenberg OSB e il Subpriore Rev. P. Bonifatius Holzmann OSB; il Coordinatore della BioMetropoli di Norimberga e delle Città del Bio Tedesche, Dr Werner Ebert; l’Assessore all’Agricoltura, Attività Produttive e Commercio del Comune di Fiesole Stefania Iacomi.

Nel pomeriggio, alle ore 18,30, l’incontro con Chiara Montanari, prima donna italiana ad aver guidato una spedizione internazionale in Antartide: l’incontro è dedicato alle suggestioni suggerite dalla parola Terra. E, alle ore 19.30, il concerto “Venite a Laudare” dell’Ensemble Micrologus che eseguirà laudi e musiche medievali italiane al tempo di Francesco d’Assisi. I tre momenti si svolgeranno all’interno dell’Abbazia, Klosterplatz 1, Berching, Baviera.

“Come tappa iniziale per il secondo anno del nostro viaggio – ha sottolineato Livia Pomodoro, Presidente dello Spazio Teatro No’hma di Milano e ideatrice della rassegna – abbiamo scelto l’Abbazia di Plankstetten sia per la sua imponente bellezza, che affonda le radici nella storia della Baviera, sia per essere da anni e non solo in questo territorio un faro guida per un’agricoltura e un allevamento sostenibili e rispettosi dell’ambiente. I suoi prodotti sono infatti delle eccellenze riconosciute a livello europeo”.

“In cammino” ripercorrerà in ognuno dei tre anni le tre principali esperienze del viaggio: partire (2023), transitare (2024), arrivare (2025). In ogni singola tappa viene proposta, in collaborazione con l’Istituto Treccani, una parola che orienta le attività del format di ogni incontro. A Canterbury la parola selezionata era “Pellegrinaggio”, a Chiaravalle “Spiritualità”, a San Gallo “Silenzio” e a Padula “Bellezza”.

Un pellegrinaggio tradotto in chiave moderna che avrà come meta questi luoghi simbolo della storia e della spiritualità europea, terminando il proprio percorso a Roma in occasione dell’Anno Santo. In ogni Abbazia, oltre a portare spettacoli, performances artistiche e concerti ad hoc basati sulla storia, la vocazione spirituale e il patrimonio culturale presente in questi edifici millenari ma ancora oggi punti di riferimento vitali per la comunità, si organizzeranno convegni, tavole rotonde e conferenze dedicate ai territori e alle loro eccellenze, prodotte sia con metodi tradizionali rispettosi della natura e dell’impatto ambientale che con moderne tecniche bio-sostenibili.

“In cammino” è tra gli eventi selezionati da S.E.R. Mons. Rino Fisichella per il Giubileo 2025, il cui motto è Pellegrini di Speranza.

Ci accompagnano nel nostro percorso l’Associazione Europea Vie Francigene (AEVF), patrocinata dal Consiglio d'Europa, e la rete delle Organic Cities impegnate nella diffusione di buone pratiche bio amiche dell’economia circolare.

Nel triennio, tappa dopo tappa, si formerà un’orchestra coinvolgendo musicisti e studenti dei conservatori dei territori delle Abbazie. L’orchestra “In cammino” avrà come nucleo iniziale il quartetto d’archi Archimia, fino ad arrivare a Roma nel 2025 con un organico orchestrale che eseguirà una composizione originale scritta per l’occasione dal Maestro Fabio Vacchi, fra i compositori più apprezzati e premiati a livello internazionale.

La data del 24 febbraio 2024 si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo.

“In cammino. Abbazie d’Europa.” è patrocinato dalla Commissione Europea.