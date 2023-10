Innovazione e Retail

Il retail italiano ha le sue tipicità, che denotano le vie delle città proprio come i monumenti, i giardini, i palazzi municipali. Per esempio, siamo il Paese europeo con la rete più capillare di gioiellerie e di negozi di intimo indipendenti, luoghi spesso affascinanti e preziosi per la loro unicità, ma messi a repentaglio dalla forza del franchising e dei grandi monomarca.



L’evoluzione necessaria alla sopravvivenza passa anche qui, come in molti altri segmenti, dalla digitalizzazione. Anche perché spesso questi negozi pagano alla loro identità il prezzo di una conduzione un po’ vintage.



Il mercato italiano dell’intimo ha, infatti, un giro d’affari di 4,5 miliardi di euro, oltre 16 milioni di clienti fidelizzati e un potenziale di crescita di 10 milioni di utenti, margine che però rischia di non riuscire a raggiungere a causa di modelli strutturali e di approccio al mercato, ormai, obsoleti.



E i numeri parlano chiaro se si considera che su oltre 8.000 punti vendita attivi nel segmento dell’intimo, il 90% non risulta informatizzato, con conseguenze importanti per tutto il settore.

Ne sono un esempio la gestione analogica delle migliaia di referenze in magazzino e dei flussi di vendita che generano rimanenze che mediamente, pesano in valore 1,6 volte i ricavi lordi annui. Situazione sui cui gravano, inoltre, la mancanza di una formazione adeguata del personale, la presenza di layout “superati” nei punti vendita e i tempi medio-lunghi di approvvigionamento stagionale da parte delle case produttrici.



A dare nuovo smalto alle boutique di intimo e lingerie di prossimità è la piattaforma Unyli, ecommerce B2C e piattaforma multicanale per il settore dell’intimo lanciata da Retail Capital. L'azienda sta accelerando la crescita con l’apertura di cinque nuovi punti vendita nelle città di Monza, Como, Nizza Monferrato, Otranto e Roma e ha in programma una rilocalizzazione dello store di Brescia - attualmente in Via Caduti del lavoro, 59 - in una location più suggestiva nel centro città entro la fine dell’anno.



Questa nuove opening, grazie alla loro location centrali, non solo introducono la presenza di Unyli in regioni italiane non ancora presidiate - come il Piemonte e il Lazio ma rientrano in un piano di espansione più ampio dell’azienda - attualmente presente anche a Uggiate-Trevano e Rovigo - che ha come obiettivo finale la crescita sull’intero territorio nazionale e oltreconfine.

Ne abbiamo parlato con Francesco De Paolo, General Manager di Retail Capital.

“L’apertura dei nuovi store Unyli è la conferma di quanto l’insegna sia sempre di più un punto di riferimento per il mercato dell’Intimo e Retail, non solo in Lombardia, ma in tutta la penisola: attraverso il nostro modello phygital, accompagniamo i consumatori nel processo di scelta, acquisto ed eventuale reso del prodotto, e supportiamo i negozianti. Assumendoli come store manager, permettiamo loro di continuare a svolgere la loro professione con una maggiore stabilità finanziaria, tutelando sia il patrimonio di conoscenza e approccio alla vendita tipico del canale multibrand sia la cultura e la notorietà del punto vendita, nonché di diventare altamente formati all’utilizzo dell’innovativo sistema gestionale sviluppato dalla nostra società”, dichiara Francesco De Paolo, General Manager di Retail Capital.

Il piano di sviluppo dell’azienda prevede l’apertura di 20 punti vendita nel 2024, consolidando la propria presenza in Lombardia, estendendosi al Veneto, al Piemonte e alla Puglia, inaugurando nuovi negozi nel Centro-Italia, partendo da Lazio, Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, per poi approdare in Sardegna. In concomitanza con questa espansione territoriale, l'azienda prevede di raddoppiare il proprio organico, passando da 22 assunzioni effettuate quest'anno a 40 il prossimo anno, raggiungendo quota 62 come da piano di sviluppo.



Retail Capital ha chiuso il 2022 con un tasso triple digit pari al +174% e si aspetta di chiudere il 2023 con una crescita prevista del +183% rispetto all’anno precedente, accompagnata da un raddoppio degli utili netti. La società ha anche acquisito e controlla al 100% due società – L’Angelica 98 srl e La Sigma 2 srl – che portano il valore totale dei ricavi del gruppo a 1,3 mln di euro; numeri che dimostrano l’efficacia della strategia di crescita dell’azienda e la sua capacità di scalare il business in un segmento di mercato che, in Italia, risulta ancora molto tradizionale e frammentato.



In particolare, Retail Capital acquisisce i negozi che sono in attività da almeno 15 anni, assumendo le ex titolari come dipendenti. Una volta che il punto vendita viene acquisito, viene aggiornato il layout con il format di Unyli, il magazzino viene informatizzato e il punto vendita rilevato viene messo in rete con gli altri punti vendita Unyli. Ogni punto vendita è un magazzino a sé, connesso anche alla piattaforma online. Oltre alla ex titolare del negozio, viene assunta almeno un’altra così da alimentare il ricambio generazionale; ad oggi la media di età dei dipendenti di Retail Capital è di 50 anni.



L'obiettivo finale è offrire ai clienti un'esperienza d'acquisto unica e personalizzata, basata sulle loro esigenze specifiche. Unyli seleziona con cura prodotti di alta qualità che soddisfano le esigenze fisiche delle donne, come i reggiseni con coppe differenziate, garantendo comfort e vestibilità. Inoltre, l'azienda investe nella formazione del personale tramite corsi dedicati per offrire ai clienti personal shopper e commesse altamente formati sia online che offline - soprattutto sulla vendita di prodotti tecnici e specifici per coppe differenziate e post-operatori, con consegne a domicilio anche in giornata.

Retail Capital

Nata da Francesco de Paolo e Valentina Fabbri, Retail Capital è una realtà che mira a rivoluzionare il mondo dell’intimo in Italia, unendo il mondo fisico e quello digitale, l’azienda produttrice, la boutique sotto casa e lo store online; l’esperienza e la qualità offerte dalle aziende del settore, la professionalità dei negozianti e le esigenze di ogni consumatore attento alla qualità e al benessere. Retail Capital è proprietaria dei Retail Unyli e Le Perle.

Unyli è un ecommerce B2C e una piattaforma di digital transformation multicanale per il settore dell’intimo lanciata a novembre 2020 dalla startup Retail Capital, fondata da Francesco de Paolo e Valentina Fabbri. Unyli guida i retailer dell’intimo in un processo di digital transformation a 360°, attraverso un ecosistema che si fonda su tre punti cardine: digitalizzazione dei punti vendita fisici, riconversione degli store in veri e propri hub, accesso al marketplace online e delivery dedicata. In meno di 3 anni di attività, e nonostante la pandemia, Unyli è stata in grado di aggregare già 10 negozi e di integrare 32 produttori primari