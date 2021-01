Digital Talent Week, online 300 opportunità di lavoro per la Generaxione Z

E' indirizzato ai giovani under 25 il 1°appuntamento della Digital Talent Week 2021, il programma annuale di fiere digitali del lavoro, organizzato da CVing, realtà italiana digitale focalizzata in servizi di digital recruiting. Questo primo evento virtuale, che prende il via il 18 gennaio, è dedicato alla GenZ, i giovani under 25, diplomati e neolaureati, in cerca di opportunità per l’avvio di una carriera e della propria crescita professionale. L’evento che si tiene esclusivamente online sulla piattaforma integrata di CVing sino al 24 gennaio, vanta la partecipazione di venti aziende nazionali e internazionali, con oltre 300 opportunità di lavoro per 100 posizioni aperte disponibili. Le figure più ricercate spaziano dal contabile junior a figure con competenze digitali più tecniche come ux/ui designer. Attraverso una mappa digitale interattiva live, tutti i candidati che accederanno all’evento virtuale, registrandosi al link www.digitaltalentweek.com potranno muoversi all’interno dei venti stand virtuali delle aziende presenti, scoprirne i profili aziendali e i contenuti di employer branding messi a disposizione, consultare le posizioni aperte, candidarsi e sostenere video colloqui di selezione in modalità esclusivamente on demand. Questa modalità permette ai candidati di registrare da remoto, tramite smartphone, pc o altro device, in qualsiasi momento e luogo, la propria video intervista online, che i recruiter potranno successivamente visionare e valutare direttamente dalla stessa piattaforma messa a disposizione da CVing.

Per Alessandro Loggi, Sales & Marketing director di CVing, “la Digital Talent Week è il primo programma di fiere 100% digitali che nasce con l’intento di mettere in relazione aziende e talenti, sfruttando il potenziale senza eguali dell’innovazione digitale e mettendolo al servizio completo del recruiting”. Ad aprire la settimana della Digital Talent Week, il 18 gennaio alle 16.30, un webinar dedicato alla GenZ e al mondo del lavoro, che vede coinvolti Roberta Bullo, direttore Itinere, Divisione Umana S.p.A; Ulrike Sauerwald, responsabile Ricerca & Knowledge Management, ValoreD; Alvise Biffi, Presidente della Piccola Industria di Confindustria Lombardia, Matteo Faggin, direttore Generale Smact Competence Center e Andrea Simeoni, general manager 3DZ, oltre a Davide Dal Maso, Social Media Coach, Forbes Under 30, classe ’95.

La Digital Talent Week è un evento inclusivo, che grazie alla sua natura digitale, abbatte qualsiasi barriera spazio-temporale, promuovendo e ampliando le possibilità di recruitment di ogni candidato a fronte delle diverse abilità.