Infratel e Linkem insieme per aumentare le potenzialità della banda ultralarga

Aumentare le opportunità di accesso a Internet a banda ultralarga per famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni. E’ rivolto a raggiungere quest’obiettivo l’accordo tra Infratel Italia e Linkem che avvia una sperimentazione finalizzata a testare le potenzialità dell’infrastruttura 5G FWA nell’ottica di aumentare le opportunità di Internet.

L’accordo tra la società in-house del Mise, preposta all’attuazione della Strategia italiana per la Banda ultralarga, e l’operatore 5G, leader italiano della tecnologia Fixed Wireless, ha l’obiettivo di testare in ottica di sviluppo 5G, gli esiti dell’integrazione della infrastruttura FWA di Linkem con quella in fibra ottica che Infratel Italia offre agli operatori Tlc.

La tecnologia FWA, soprattutto nella prospettiva del 5G, giocherà un ruolo importante nell’abilitare la fruizione di servizi ad alto valore aggiunto in tutte le aree del Paese, con notevoli vantaggi in termini di tempi e di costi.

L’amministratore delegato di Infratel Italia, Marco Bellezza, afferma che uno dei principali obiettivi di Infratel Italia “risiede nel valorizzare l’infrastruttura pubblica a banda ultralarga realizzata dalla società in diverse aree del Paese e messa a disposizione degli operatori interessati. In questa fase di profondo cambiamento tecnologico e nel quale emerge in tutta la sua drammaticità l’esigenza di infrastrutture di telecomunicazioni performanti in tutto il Paese, pensiamo che sperimentare l’integrazione tra la rete pubblica in fibra realizzata da Infratel Italia e la rete 5G FWA di Linkem possa aprire scenari applicativi di sicuro interesse per il nostro Paese ed in particolare nelle aree ancora non raggiunte dalla fibra”.

E Davide Rota, amministratore delegato di Linkem: “È sempre più evidente che la complementarietà tra la fibra ottica ad alta capacità e le tecnologie wireless sviluppate su frequenze licenziate in standard 3GPP rappresenti l’elemento distintivo delle reti di ultima generazione.Siamo orgogliosi di mettere a disposizione di Infratel la rete 5G Ready di Linkem, per verificare le potenzialità derivanti dall’integrazione delle rispettive infrastrutture, nonché la flessibilità e la velocità di dispiegamento del servizio offerte dal nostro modello. Il 5G FWA abiliterà non solo migliori prestazioni per i clienti finali, ma anche la diffusione di servizi innovativi di cui i territori, i cittadini e le imprese saranno beneficiari”.