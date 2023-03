Nato in Romania dall’Intelligenza Artificiale il primo consulente del Governo

Ion, il primo consulente di Intelligenza Artificiale per un Governo

Si chiama Ion, ed è il primo assistente virtuale al mondo di un Governo, in questo caso quello rumeno. Il “nuovo consigliere onorario”, come è stato definito dal Primo Ministro rumeno Nicolae Ciuca aiuterà il Governo ad ascoltare i cittadini ed analizzare a tempo di record le loro opinioni. La Romania con Ion ( Noi) ha segnato un primato a livello nazionale e internazionale. Compito principale del super esperto virtuale sarà quello di esaminare i messaggi dei social network informando in tempo reale l’Esecutivo riguardo i reclami e le richieste dei rumeni. Nella presentazione il Primo Ministro ha fatto alcune domande davanti ad uno schermo “parlante” sviluppato da ricercatori rumeni per analizzare velocemente le opinioni della popolazione. “Capisco, sto imparando… ti ascolto… - ha detto Ion-voglio invitare i rumeni a entrare in ion.gov.ro. Così potrò imparare a rappresentarli, come in uno specchio rispondendo e comprendendo ogni loro tag”.

Ion, il più credibile sondaggista per il Governo

Il nuovo consigliere sarà di fatto il primo e più valido sondaggista in grado di misurare in tempo record l’apprezzamento o meno di ogni azione del Governo. Alla velocità che solo i computer avanzati possono fare Ion viaggerà tra i social scoprendo quali sono gli argomenti più attuali ed apprezzati. Il "nuovo super consulente" è stato sviluppato da un team di universitari ed ingegneri specializzati in intelligenza artificiale. Il team leader, Nicu Sebe, ha rilevato come la rappresentazione fisica di Ion altro non sia che "una metafora che l'intelligenza artificiale possa rappresentare tutti i rumeni". Tecnicamente Ion utilizza un modello linguistico esteso (LLM) come ChatGPT, che raccoglie opinioni e le sintetizza al Governo, ma al momento, a differenza di OpenAI, non comunica con gli utenti. Secondo Sebe, il nuovo “Grande Fratello” sarà più che altro un suggeritore per il premier, un indicatore di tendenza in tempo reale. Il ministro della ricerca, dell'innovazione e della digitalizzazione, Sebastian Burduja, ha detto che il progetto si svilupperà in più fasi perché Ion sta imparando ogni giorno con le informazioni che sta acquisendo. “Ion-ha detto il ministro- è in fase di apprendimento, quindi è molto importante che i rumeni gli trasmettano le loro opinioni, quali problemi hanno; poi, sulla base di questi dati, li elaborerà, li sintetizzerà e sarà in grado di produrre report che saranno presi in considerazione nelle decisioni e nelle politiche del Governo”.

Ion raccoglierà informazioni in tre modi

Tre i modi che ha il computer per recepire informazioni: il primo è analizzando i social network come Twitter, dove gli interessati dovranno taggare l'account @noisuntemION (siamo Ion). Il secondo attraverso un modulo presente nel sito web ion.gov.ro e il terzo attraverso robot posizionati nelle scuole o nelle stazioni della metro dove i cittadini potranno interagire. Ci sarà così la possibilità per i rumeni di far sentire le proprie opinioni alla politica che governa. Ion ha un'enorme capacità di apprendimento e più viene utilizzato, più conoscenza viene accumulata e più è vicino alla gente. Al momento il sito web sembra essere stato accolto molto bene e ha migliaia di accessi. Quella che è sicuramente un’altra novità è che il progetto non è stato finanziato dall’amministrazione pubblica ma solo dal lavoro volontario dei ricercatori. In pratica, gli sforzi di ricercatori e docenti hanno dato vita all’intelligenza artificiale in Romania per aiutare il Governo ad aiutare i cittadini in maniera più coerente. Sarà davvero così o il caro Ion, in mani sbagliatee e non democratiche, potrà diventare un invasivo Grande Fratello che conoscerà e giudicherà le libere opinioni di ignari cittadini? Una domanda a dir poco inquietante.