MasterChef: Maria Teresa Ceglia, dalla finalissima ai progetti futuri

Maria Teresa Ceglia, è nata a Cerignola, in provincia di Foggia, nel 1988. Si è poi trasferita a Milano dove lavora come consulente finanziaria. Ma oggi parliamo di lei perché si è fatta notare durante l'ultima stagione di MasterChef Italia, dove è arrivata in finalissima. Le abbiamo chiesto come si è avvicinata alla cucina e quali sono i suoi progetti per il futuro.





Come è nata la tua passione per la cucina?

La passione per la cucina è nata in famiglia, soprattutto grazie a mia madre, mia nonna e mia zia, tre cuoche eccezionali. Mia mamma è sempre stata una donna impegnata con il lavoro, e organizzava i pasti nelle pause: cucinava per me e mia sorella, che potevamo solo guardare senza toccare, perchè lei aveva poco tempo, e io passavo quel poco tempo con lei guardandola cucinare per noi. Quando invece stavamo con la nonna o la zia, potevo mettere le mani in pasta. Quando mi sono trasferita a Milano per l'università ho iniziato a cucinare per coinquilini e amici, pian piano staccandomi dalla cucina di casa e cercando sempre di inventarmi qualcosa di nuovo. Erano le mie cavie... e quando ho conosciuto il mio attuale marito mi sono impegnata ancora di più per conquistarlo e stupirlo. Oggi lui è la mia cavia preferita.



Come definiresti il tuo stile ai fornelli?

Esuberante e semplice allo stesso tempo. Utilizzo ingredienti comuni e mediterranei, mi sforzo di accostarli in modo innovativo o dargli una forma diversa.



Hai un piatto preferito, uno che non può mancare?

Adoro preparare primi piatti, in assoluto i risotti (con la zucca, con gli asparagi, a seconda delle stagioni), e i dolci: sono molto golosa e i dolci sono stati la prima preparazione a cui mi sono appassionata e dedicata. Preparo spessissimo crostate e cake al cioccolato.



Perché hai scelto di partecipare a MasterChef?

Per dedicare del tempo a me stessa. La cucina è sempre stata la mia passione; dopo l'università, presa dalla frenetica vita lavorativa, sono riuscita a coltivarla perlopiù soltanto nei weekend come "valvola di sfogo" dopo la settimana piena di impegni e stress, una sorta di recupero mentale in preparazione della settimana successiva. Mio marito mi ha spinta a candidarmi a Masterchef, sono sempre stata appassionata del programma e lui mi ha incoraggiata a provarci.



Hai uno chef di riferimento, qualcuno che ti ha ispirato?

Ho tantissimi libri di Chef Cannavacciuolo, ma anche di Claudio Sadler, Iginio Massari... In realtà tramite i social seguo tantissimi altri chef: Paolo Casagrande, Matias Perdomo, Davide Oldani. Difficile dire a quale di loro sia più "legata", ciascuno di loro mi trasmette qualcosa che mi ispira.



Progetti per il futuro?

Ho iniziato un percorso di formazione professionale nel mondo della cucina, parallelamente al mio lavoro attuale che adoro e mi dà sempre grandi soddisfazioni, ma al momento la priorità è il mio bambino, in imminente arrivo. Vedremo con il tempo come si incastreranno le cose e... vi farò sapere!