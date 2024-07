Intesa Sanpaolo, a Cortona On The Move con il progetto “Cronache d’acqua”

Gli scatti d'Affari

Cortona On The Move: Intesa Sanpaolo è Main Partner del festival con il progetto sulla crisi climatica “Cronache d’acqua”

Il tema di quest’anno del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move è il corpo, Body of Evidence, nelle sue molteplici forme ed espressioni. Da Main Partner, Intesa Sanpaolo contribuirà all’evento in programma dall’11 luglio al 3 novembre a Cortona con il progetto fotografico “Cronache d'acqua - Immagini dal Nord Italia”.

La campagna fotografica, commissionata dalle Gallerie d’Italia - il polo museale della Banca a Milano, Napoli, Torino e Vicenza - nella primavera 2023 al collettivo di fotografi e fotografe Cesura, racconta lo stato della risorsa più preziosa del nostro pianeta promuovendo la consapevolezza ambientale. “Cronache d’acqua”, realizzato con la collaborazione di Green & Blue, narra il ciclo dell'acqua e il suo impatto su persone e territori. Attraverso gli scatti di cinque fotografi, raccolti in dieci storie, viene raccontato il percorso ideale del ciclo dell’acqua, dalla sorgente passando allo sfruttamento agricolo e industriale, analizzando le diverse forme in cui l’acqua si manifesta fino ad arrivare alla foce.