Continuano le serate al Pineta di Milano Marittima, che sarà aperto per tutta l’estate. Lo stile sarà quello tipico della nuova gestione, arredi e illuminazione secondo le ultime tendenze design, signature cocktail, da abbinare a gustosi appetizer, musica e dj set, tutti dettagli che si uniscono alla bellezza ed esclusività del luogo.

Ogni venerdì c’è la serata MAMACITA, vero e proprio cult, tra ritmi black, hip hop, reggaeton, in collaborazione con radio 105, che scaldano il Pineta ogni settimana.

La storica discoteca dell’intrattenimento italiano, nel cuore della Romagna, si prepara alla ripartenza e a una stagione fatta di eventi e serate esclusive. Il sabato, poi, è il piu’ esclusivo della Riviera, con molti vip, personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, pubblico adulto e servizio 5 stelle, come è nello stile del nuovo Pineta firmato JP.

Sono già passati dal JP Pineta, Giulia Calcaterra, Beppe Convertini, Carmen Russo, Roberto Alessi, Enzo Paolo Turchi, Antonella Elia, solo per citarne alcuni.

Il noto gruppo di imprenditori che ha rilevato il Pineta di Milano Marittima, anche stavolta non sbaglia una serata grazie alla ventennale esperienza nel settore del divertimento e degli eventi, come al Just Cavalli di Milano, ora ribattezzato Just Me, o nei luoghi più noti di tutta Italia, tra cui Porto Cervo e La Versilia, insieme al team che ha sviluppato la sua attività al Mambo Beach e Oceano, dimostrando di essere il futuro di Milano Marittima.

Il tocco di mood internazionale dato al Pineta ha già iniziato a giovare alla tanto amata località romagnola, confermandosi come il locale di charme per eccellenza.

Ma le novità non finiranno qui…