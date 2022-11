A distanza di quasi due anni dall’annuncio della sua lavorazione, il concept album L’amore dietro ogni cosa – Andrea Crimi canta Simone Di Matteo vede finalmente la luce. Il disco, primo al mondo ad essere integralmente concepito da un’opera letteraria, in questo caso l’omonima antologia di racconti dello scrittore e giornalista Simone Di Matteo, è disponibile a partire dal 25 novembre negli store on line e in vendita in formato fisico limited-edition sul sito www.lamoredietroognicosa.it.

Un viaggio alla riscoperta di sé e dell’amore, questo è ciò che costituisce l’essenza de L’amore dietro ogni cosa e che ora acquista una nuova forza espressiva grazie alla musica. Pubblicato per la prima volta nel 2016, il libro è arrivato in teatro per la regia di Guido Del Vento e oggi diventa un concept album per la New Music Group. Un progetto piuttosto singolare, che rientra nell’ambito di un’operazione artistica imponente. Difatti, nessun disco era mai stato trasmutato fedelmente in ogni sua parte da un volume letterario, perciò si tratta di un’iniziativa coraggiosa e sicuramente da record.

Tredici sono i capitoli del libro e tredici le canzoni, più una bonus track, che ripercorrono i sentieri disegnati nero su bianco dalla penna Di Matteo e che trovano la loro perfetta incarnazione nel volto dell’attore Andrea Candeo, protagonista dei videoclip ufficiali dei singoli. «Non è stato facile spogliarmi dei ricordi e delle emozioni che ho impresso nero su bianco e dato in pasto al pubblico. – ha raccontato in merito l’ex viaggiatore di Pechino Express – […] Grazie alla scrittura, che è e resta quella veste che più di ogni altra mi si addice, sono riuscito a difendermi, a darmi il giusto valore. L’amore, almeno così dicono, non muore mai di morte naturale. Ad ucciderlo sono tutti i colpi della noncuranza. Per questo, ho deciso di preservarlo tra le pagine del mio cuore attraverso le parole e le melodie che scaturiscono direttamente da ciò che io in prima persona ho provato».

Insomma, un pezzo di vita personale che si erge a sogno universale e di cui è stato dato già un piccolo assaggio grazie alla release di alcuni brani contenuti nella raccolta. Il primo Anne, seguito a ruota da Abbi cura di me nel corso del 2021. Lo scorso 25 marzo arriva Ci vediamo lunedì, terzo singolo che vanta la straordinaria partecipazione di Laura Bono in duetto con Crimi. Il quarto, dal titolo Racconto d’inverno, un delicato omaggio alla poetica di Fabrizio De André che ha segnato l’esordio di Di Matteo nelle vesti di interprete musicale al fianco di Crimi. E infine Il viandante, traccia bonus che ha visto il noto doppiatore Andrea Piovan dar voce all’eterno girovagare dell’errabondo pellegrino di cui scrive Di Matteo.