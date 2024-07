Il ministro Sangiuliano contestato a Taormina, ma nel filmato in tv spariscono i fischi

Rai: fischi a Sangiuliano e Schifani a Taormina, ma in tv solo applausi

Nuovo “caso” Sangiuliano. Il ministro della Cultura e il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, sono stati contestati dagli spettatori del 'Taobuk Taormina Book Festival' andato in scena dal 20 al 24 giugno scorsi.

Non è passato però inosservato a molti che nella messa in onda di ieri sera su Rai 1 dalle ore 23.55, al posto dei mugugni e dei fischi del pubblico, in tv si sono uditi solo applausi. Come scrive l’agenzia stampa LaPresse, il ministro era stato chiamato sul palco dal conduttore Massimiliano Ossini per premiare il Nobel Jon Fosse con il Taobuk award mentre il governatore Schifani aveva premiato Paolo Sorrentino. Fonti Rai precisano a LaPresse che "non si tratta di una nostra produzione ma di un programma di acquisto chiuso.

Lo abbiamo acquistato dall'Associazione Taormina Book Festival, all'evento non erano presenti mezzi Rai, c'è solo collaudo tecnico. Rai chiederà spiegazioni sull'accaduto per fare chiarezza".

Nel video qui sotto si vedono due stralci di filmato: quello di sopra ripreso da uno spettatore, quello di sotto andato in onda in Rai.

