L’Università Uninettuno insieme all’Università Cattolica di Lille per la creazione di un modello didattico innovativo misto

Domani, la firma dell’accordo tra il Rettore dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno, Maria Amata Garito, e il Rettore dell’Università Cattolica di Lille, Patrick Scauflaire, per la creazione del Double Degree in Business Management and Digital Technologies

Il percorso di studio prevede che gli studenti possano seguire il primo anno in modalità e-learning, attraverso il modello d’eccellenza dell’Università Uninettuno, e il secondo anno in presenza presso la sede dell’Università Cattolica di Lille

Per quanto riguarda i contenuti didattici dell’accordo, nel primo anno gli studenti avranno a disposizione corsi di studio che interessano l’area delle scienze economiche, quella manageriale, statistico-matematica e tecnologica.

In ambito economico, è proposto il corso di “Economia dell’Innovazione” che intende fornire gli strumenti conoscitivi necessari per comprendere le dinamiche dell’innovazione nei sistemi economici. In ambito gestionale, gli studenti saranno poi impegnati nel corso di “International Financial Accounting”, che fornisce le conoscenze necessarie a un laureato in Gestione d’Impresa relativamente all’area contabile e del bilancio, in quello di “Marketing (e-business, e-commerce)”, che affronta l’area delle politiche di marketing con attenzione agli strumenti dei mercati elettronici, e in quello di “ICT for the network organization”, in cui si approfondiscono le dinamiche organizzative d’impresa collegate allo sviluppo dei sistemi ICT.

L’area statistico-matematica è invece approfondita nel corso di “Big Data e DataBase Management” in cui si studiano i temi emergenti e gli strumenti statistici per il Data Management e per l’utilizzo ai fini aziendali dei Big Data. Infine, il corso è arricchito con gli insegnamenti dell’area tecnologica, “Digital Technologies for Business” e “Advanced Digital Technologies”.

In particolare, il primo affronta il ruolo delle tecnologie digitali e di informazione nella gestione delle imprese, proponendo traiettorie di sviluppo sempre più attuali, mentre il secondo fornisce agli studenti le competenze sulle tecnologie digitali avanzate da applicare in azienda.