La storia da bagnino in Calabria ad imprenditore di successo

Vive a Dubai ma è originario di Avellino, Attilio Cimminiello, imprenditore ed esperto di marketing; dall’Italia agli Emirati Arabi viaggia solo in Prima Classe e ha creato il suo successo grazie a un progetto innovativo di valorizzazione di esperti fisioterapisti e osteopati che vengono formati e preparati per essere poi scelti dai pazienti per le loro competenze.

Si chiama Fisio Accordo e aiuta Fisioterapisti, Osteopati, poliambulatori e Chiropratici ad aumentare il fatturato.

Vengono promossi sulla Rete e sui social network grazie a un team di esperti che supportano i professionisti, ma non finisce qui, perché coupon, sconti e vecchi concetti di visibilità sono ormai superati. Servivano nuove iniziative, soprattutto per un problema che, in maniera leggera o più grave colpisce tutti, anche a causa della vita che “va a braccetto” con l’utilizzo degli strumenti elettronici e gli errori posturali dell’esistenza moderna.

Il paziente viene curato in ogni aspetto, con consigli utili e pratici per la sua salute, esercizi, sedute di mantenimento necessarie a raggiungere i risultati sperati.

Come nasce l’idea?

“Un mal di schiena costante limitava la mia vita in ogni aspetto, dallo sport, al lavoro, alle attività più semplici ed era il mio primo nemico. Mi attanagliava nel corpo procurandomi fastidio, dolore, invalidità, impedendomi una vita serena”-sottolinea Attilio

“Per risolvere questo problema, ho sperimentato decine di fisioterapisti, osteopati, ortopedici, personal trainer e cure di ogni tipo, spaziando dal Nord al Sud d’Italia, ma anche in Inghilterra, Spagna e al di là dell’Europa.

“Dopo alcuni fallimenti da due terapisti quando ero un adolescente”-dice Attilio

“ e dopo aver fatto mezieres, una tecnica riabilitativa individuale ad approccio posturale, che mira al raggiungimento dell'equilibrio corporeo, il dolore non passava, nonostante avessi anche iniziato a lavorare come cameriere per pagarmi il terapista e avessi iniziato a girare l’Italia vedendo decine di medici”.

Nasce così Fisio Accordo, con l’obiettivo di valorizzare i terapisti ed evitare che qualsiasi altro ragazzo o adulto venga portato dal primo medico che capita, o un professionista al quale importi zero della salute dei pazienti, aiutando, invece, solo i fisioterapisti e gli osteopati veramente di valore e che tengono alla salute dei loro pazienti.

“Fisio Accordo ha aiutato i primi professionisti nel 2020, grazie a strategie e valorizzazione della professione; io, per arrivare a questo livello di conoscenza, ho imparato dalle migliori menti in ambito marketing e comunicazione provenienti dall’America, dal Medio Oriente, dall’Italia e da altre capitali Europee, ho visitato e testato centinaia di studi e professionisti per vedere le differenze tra quelli che funzionavano e quelli che non tenevano ai loro pazienti. Dopo anni di studi e test, è nata Fisioaccordo, azienda che punta alla valorizzazione dei terapisti in Italia, a far aumentare il numero dei pazienti, la tariffa e la stabilità dello studio di mese in mese, ma soprattutto alla soddisfazione dei pazienti”.

Computer, telefonini sono i nostri peggiori nemici; in che modo è possibile fare prevenzione sulla nostra salute?

“Informandosi prima con i professionisti ed attraverso abitudini e microcomportamenti durante il giorno.

Ad oggi, con Fisio Accordo, centinaia di studi in Italia hanno raggiunto risultati mai visti prima, con professionisti che raggiungono in 6 mesi risultati che molti colleghi ottengono in 40 anni di carriera. Il metodo ha avuto nel 2023 un tasso del 100% di successo in Italia e si configura come l’unico metodo in grado di garantire un aumento minimo e documentato del 200% stabile entro 7 mesi.

Il team è composto da 16 membri in tutto il mondo; sono più di 4.000 i fisioterapisti ed osteopati aiutati nel 2020 ad oggi, centinaia i clienti attivi in Italia, più di 10 milioni di euro generati per i clienti dal 2021 ad oggi”.