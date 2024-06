Le elezioni in Sud Africa, Messico e India scuotono i mercati finanziari

Terremoti politici e mercati : gli Etf e le recenti elezioni in Sud Africa, Messico e India

Mentre gli Stati Uniti monitorano attentamente i nuovi dati sul mercato del lavoro e considerano le crescenti aspettative di almeno due riduzioni dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve entro la fine dell'anno, l'Europa è concentrata sulla prossima decisione della Banca Centrale Europea (BCE) e sulle imminenti elezioni europee. Contemporaneamente, tre importanti democrazie nei mercati emergenti — che rappresentano circa il 24% dell'ETF EEM, un fondo che traccia i mercati emergenti — hanno tenuto elezioni recentemente. In Sud Africa, Messico e India, i leader in carica sono riusciti a mantenere il potere, anche se con una libertà d'azione variabile: più ampia in Messico e più limitata in Sud Africa e India. Nonostante le differenze tra questi paesi, un tema comune che emerge è la tendenza alla vendita di azioni a seguito dei risultati elettorali.

In Sud Africa, il partito storico African National Congress (ANC) ha mantenuto la maggioranza, ma con un supporto ridotto rispetto alle elezioni precedenti. Per la prima volta dal 1994, l'ANC ha perso la maggioranza parlamentare. Questo ha generato incertezza tra gli investitori, preoccupati per la futura stabilità politica e le politiche economiche del paese. Il principale indice azionario del Sud Africa ha subito un calo del 1,73% nella prima sessione di negoziazione post-elettorale, e continua a scambiare al di sotto dei livelli pre-elettorali. L'ETF iShares EZA, che traccia il mercato sudafricano, ha registrato un deflusso di oltre 12 milioni di dollari nella settimana del 28 maggio, portando il totale dei deflussi dall'inizio dell'anno a oltre 62 milioni di dollari.

In Messico, Claudia Sheinbaum del partito Morena al governo ha superato le aspettative, ottenendo una maggioranza assoluta nella Camera bassa del Congresso. Questo risultato potrebbe rafforzare significativamente il controllo del partito di sinistra sulle leggi, aumentando la possibilità di approvare misure che in precedenza erano state bloccate. Nonostante la riconferma del Ministro delle Finanze Rogelio Ramirez de la O, Sheinbaum è stata riservata sulle specifiche politiche che intende adottare. Gli investitori rimangono in attesa di ulteriori dettagli per capire se la nuova amministrazione adotterà un approccio più favorevole al mercato rispetto al presidente attuale, Andres Manuel Lopez Obrador, o se proporrà riforme costituzionali che potrebbero consolidare ulteriormente il potere del suo partito. Dopo l'annuncio dei risultati elettorali, l'indice azionario nazionale ha subito un crollo del 10% in una sola giornata, segnando la peggiore seduta dal 2008, escludendo il periodo della pandemia nel 2020.

Anche in India, il mercato azionario ha risentito degli esiti elettorali. La vittoria di Narendra Modi, nonostante sia il leader con il più alto tasso di approvazione al mondo, non è stata travolgente come ci si aspettava. L'ETF iShares locale INDA ha registrato un crollo del 6%, il più grave dal giugno 2020. Con un rapporto prezzo/utili (P/E) NTM (Next Twelve Months) che era posizionato a circa 23 volte, superiore a quello americano, lo shock ha intensificato la vendita di azioni. Tra le tensioni sino-americane e la stabilità politica indiana, dall'inizio dell'anno i mercati avevano premiato il paese, con l'ETF che ha beneficiato di un flusso in entrata di oltre 6,5 miliardi di dollari.

Le recenti elezioni nei mercati emergenti hanno indubbiamente causato significativi movimenti sui mercati finanziari, ma è essenziale approcciare queste variazioni con cautela prima di trarre conclusioni affrettate. Gli investitori, infatti, non si guidano secondo affinità politiche ma cercano principalmente stabilità e prevedibilità per proteggere e incrementare i loro investimenti. Pertanto, mentre analizziamo questi eventi, dobbiamo considerare che le reazioni del mercato sono spesso guidate meno dalle ideologie e più dalle aspettative su come le politiche future possano influenzare l'economia. Gli investitori sono avvisati in attesa delle prossime elezioni europee e americane.

*market analyst di eToro