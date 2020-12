John Le Carré morto: scrittore di libri di spionaggio ed ex agente segreto

Addio allo scrittore John Le Carré, re dei romanzi di spionaggio ed ex agente segreto. Si è spento all'età di 89 anni.

La notizia, arrivata dal suo agente, è stata confermata dalla famiglia, Le Carré è morto di polmonite al Royal Cornwall Hospital, a Treliske, la notte di sabato. La malattia, si legge in un comunicato della sua agenzia letteraria, non era collegata al Covid-19. Lascia la moglie Jane e 4 figli.

"Per sei decenni Le Carré ha dominato le classifiche dei bestseller con il suo monumentale corpus di opere", si legge in una nota. Attraverso il suo personaggio George Smiley, Le Carré ha descritto in moltissimi romanzi gli intrighi spionistici della guerra fredda, forte di una personale esperienza come agente dei servizi segreti britannici. La fama mondiale giunse quando aveva 32 anni, nel 1963, con il terzo romanzo, "La spia che venne dal freddo".

John Le Carré, nato come David John Moore Dornwell a Poole, nel sud ovest del Regno Unito, il 19 ottobre 1931, ha scritto 25 romanzi e un’autobiografia. In tutto il mondo sono state vendute più di 60 milioni di copie dei suoi libri. “Siamo tutti profondamente addolorati per la sua scomparsa” ha dichiarato la famiglia, mentre il suo agente Jonny Geller lo ha definito “un gigante indiscusso della letteratura inglese”.

Fra i suoi colleghi più famosi, lo scrittore americano Stephen King ha commentato: “Quest’anno terribile ha chiamato a sé un gigante della letteratura e uno spirito umanitario”.