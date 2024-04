Ades, segreti e curiosità sull'Aldilà: esce il nuovo libro di Giorgio Nadali

Ades, segreti e curiosità su Aldilà e dintorni nelle religioni e culture mondiali: il nuovo libro di Nadali

È il mistero più grande dell’umanità, dopo quello di Dio. Dato che il numero di persone non credenti nel mondo si attesta tra il 2% e il 13% e che gli agnostici raggiungono il 23% possiamo dire che oggi circa due terzi dell’umanità crede che la fine della vita terrena non sia la fine della propria esistenza (e di chi ci è caro). In sostanza, continueremo a vivere e saremo trasformati nell’eternità. Il modo di come questo avverrà dipende dalle credenze delle singole fedi religiose e culture.

Tutte le religioni credono in un aldilà. Si va dall’annullamento di sé, come una goccia che cade nell’oceano del Nirvana induista e buddhista, sino alla risurrezione del proprio corpo immortale secondo il Cristianesimo, cioè il 30% della popolazione mondiale. Nessuno – tranne forse i duecentottanta milioni di depressi nel mondo e gli ottocentomila suicidi all’anno – ha fretta di verificare di persona cosa c’è dopo la morte. Fatto sta che tutti lo scopriremo, e ci auguriamo il più tardi possibile perché amiamo la vita, altro grande mistero in cui siamo avvolti.

In questo libro unico nel suo genere: aldilà e curiosità, scienza, fisica quantistica e aldilà; paradiso e inferno nelle religioni, anima, risurrezione e reincarnazione, nuovi movimenti religiosi e aldilà, angeli e demoni nelle culture mondiali, esorcismi, panorama delle credenze religiose sull’aldilà, riti funerari nelle principali religioni mondiali e molto altro ancora. Un libro da leggere da vivi, con i piedi per terra e due occhi verso uno dei misteri più grandi dell'Umanità, perché, come diceva Goethe: “Quelli che non sperano in un'altra vita sono morti perfino in questa”. Il libro è disponibile in versione e-book a €7,99.

Chi è l'autore Giorgio Nadali

Docente di “Comunicazione e successo” e “Religioni & Società“ dell’Università UniTre di Milano, ha insegnato “Intelligenza emotiva. Comunicare in modo persuasivo e carismatico” e “Comunicare, Con-Vincere, Realizzare” presso il circolo Filologico Milanese, lavora come formatore per Aziende e Università, Giorgio Nadali ha pubblicato in quanto autore 16 libri, spaziando dalla cultura all'etica, dalla crescita personale all'attualità. Nel suo portfolio annovera numerose collaborazioni per testate giornalistiche nazionali, trattando temi come business, coaching, costume, cultura, società, luxury. Brand Journalism, Brand Magazine