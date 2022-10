Calo del desiderio, aborto e crollo demografico: sesso, tra corpo e psicologia

"Il corpo in questione - per una psicologia del sesso", affaritaliani.it intervista Costanza Jesurum

La concorrenza tra psicoanalisi e femminismo sullo stabilire quale siano le cause del malessere delle donne, i tentativi di vincolare l’aborto, il calo del desiderio sessuale, il corpo come “capitale” e come “casa”, la perversione, la pornografia, la prostituzione, ma soprattutto il crollo demografico occidentale. Sono alcuni dei temi affrontati nella video-intervista a Costanza Jesurum, psicologa analista e autrice del libro “Il corpo in questione – per una psicologia del sesso” (edito da Ponte alle grazie, 244 pp, 18 euro).

Negli ultimi due secoli siamo passati da una condizione di sostanziale povertà, in cui si facevano molti figli e i ruoli di genere erano inamovibili e radicalmente ripartiti, a un mondo in cui si vive più a lungo, la lotta per la qualità della vita è un diritto, i figli non sono un destino ma una scelta e i ruoli di genere hanno dimostrato di essere interpretabili e intercambiabili. Al centro del mutamento, il corpo.

Costanza Jesurum è nata a Roma nel 1973. Si è laureata prima in Filosofia e poi in Psicologia. Successivamente si è specializzata come psicologa analista presso l’AIPA (Associazione Italiana Psicologia Analitica). Lavora principalmente come psicoterapeuta presso il suo studio privato e collabora con diverse testate. Ha pubblicato "Il manuale antistalking" (Il Melangolo, 2014), "Guida portatile alla psicopatologia della vita quotidiana" (Minimum fax, 2015) e "Dentro e fuori la stanza. Cosa accade a chi fa psicoterapia oggi" (Minimum fax, 2017).