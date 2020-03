Coronavirus, l'editore perugino che dona un eBook contro lo stress casalingo

Di Lorenzo Pastuglia

Nel momento più difficile, gli italiani si uniscono con le iniziative più belle. Come quella di Jean Luc Umberto Bertoni - un editore perugino di 49 anni nato da genitori emigrati in Francia e trasferitosi in Umbria a soli 10 anni - che ha deciso di donare un eBook di narrativa delle sue collane senior e junior (dunque in formato Pdf) a tutti i cittadini del Paese, per non sprecare il tempo libero in casa che il Coronavirus sta forzatamente concedendo a moltissime persone. Si chiama #piùlibrimenostessnellazonarossa e l'iniziativa è valida per tutto il mese di marzo. La modalità è piuttosto semplice: basta cliccare sul sito della Bertoni Editore, scegliere un libro a piacimento (uno solo a persona disponibile), scaricarlo e leggerlo. Il tutto senza pagare neanche un centesimo. Ogni giorno verranno caricate 20 produzioni diverse, dunque niente paura se in una giornata non ci sono libri che interessano: basterà aspettare quella seguente per proseguire nella scelta. “Una storia può aiutare a combattere lo stress, l’ansia e la depressione che può generarsi stando forzatamente in casa queste settimane. Finora abbiano ricevuto 3mila mail dopo che la nostra idea è stata pubblicata sul Mid (il ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, ndr) e sui principali giornali italiani. E in poche ore sono 5mila i download totali che sono stati fatti”, commenta orgoglioso Bertoni.

Un libro in tutta Italia

L’idea dell'editore perugino è nata venerdì 6 marzo ed era inizialmente rivolta ai paesi lombardi e veneti della zona rossa. Poi con il nuovo decreto del governo Conte, domenica 8, l’iniziativa è stata estesa anche all’intera Lombardia e alle 14 provincie interessate dal provvedimento, considerate tutte come zona arancione: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Con il nuovo dpcm che ha fatto diventare l’Italia completamente zona rossa, e vieta gli spostamenti se non per ‘comprovate necessità’, l’offerta è stata estesa alle persone di qualsiasi parte d’Italia. Chiunque, dunque, avrà la possibilità di gustarsi un libro della casa editrice perugina una volta terminato di lavorare, da remoto o non, leggendoselo comodamente protetto dalle propria mure domestiche contro il virus.

La prima iniziativa culturale

Quella di Bertoni è la prima iniziativa di tipo culturale che anticipa tutti sul tempo. Anche una casa editrice di primo livello come il Gruppo Mondadori, che sui social ha dato avvio alla stessa idea qualche ora dopo: “Oltre ai beni primari, credo sia importante invogliare alla lettura perché uno strumento di evasione - racconta Jean Luc -. Che l’iniziativa si stia rivelando utile lo dimostrano i dati raccolti durante la nostra campagna e le testimonianze dei lettori”. Infatti, nei primi tre giorni erano già 10mila le persone raggiunte dall’iniziativa #piùlibrimenostessnellazonarossa, sulle pagine ufficiali Instagram e Facebook della Bertoni Editore. Tra queste anche un cliente commosso di Casalpusterlengo, nel lodigiano, uno dei principali focolai del contagio: “Ci ha scritto una mail sottolineando come la nostra sia la prima proposta ad abbracciare la cultura non dal punto di vista didattico, ma di intrattenimento - dice l’editore -. L’ha paragonata a uno ‘strappo’ che i lettori vivono intimamente, dato che la loro biblioteca comunale è chiusa e tutto ciò allontana le persone più fragili dalla lettura. Per me è un orgoglio poter dar loro un’emozione”. E a proposito dei comuni centro principale del contagio, dopo aver mandato diversi comunicati stampa “un paio di loro ci hanno risposto con la volontà di sensibilizzare la nostra proposta sui loro profili ufficiali - spiega Bertoni -: la città di Castelgerundo (in provincia di Lodi, ndr), grazie al sindaco Daniele Santarelli, e quella di Vo’ (Padova), tramite l’ufficio protocollo”.

Come nasce la Bertoni Editore

La passione per i libri in Bertoni nasce e cresce tra gli scaffali della biblioteca del “Bernardino di Bietto”, il Liceo artistico frequentato ai tempi delle superiori: “Ogni settimana leggevo in media due libri, in particolare la narrativa italiana del ‘900. Poi coltivando questo amore sono riuscito a trasformarlo in professione”, racconta. Prima giornalista, con anche un lavoro nel campo della comunicazione, l’attività di editore diventa seria nel 2015, dopo che “dal 2000, per anni, ho presentato dei festival letterari in Toscana”. Cinque anni fa “mi arrivavano 10 proposte di libri al giorno. Nel 2019 ne abbiamo pubblicati 100 - dice Bertoni -. Le richieste oggi sono tante, la nostra è una casa editrice che si sta allargando sempre di più e i prodotti dei nostri scrittori sono in vendita in circa 500 librerie d’Italia: da Nord a Sud”. In totale ha lanciato 300 scrittori, suddivisi nei suoi cinque marchi: la Bertoni Editore, che ha 12 collane di narrativa: dai thriller ai romanzi storici, dai libri di formazione alle biografie; la Poesia Edizioni, 10 collane poetiche di 10 rispettivi curatori; la Bertoni Scuola; la Bertoni Campus per la saggistica e la Bertoni Junior, dedicata ai piccoli lettori. E proprio quest'ultima, insieme alla Bertoni Editore, è la collana scelta per #piùlibrimenostessnellazonarossa. Gli obiettivi ora sono due: crescere sempre di più, ma prima di tutto donare un’emozione a chi è bloccato dal virus.